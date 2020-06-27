БОЛЬШОЙ ОБЗОР | ТОП-15 домов-призраков в Таллинне. Некоторые из них хранят самые жуткие тайны

Главное здание на протяжении нескольких десятилетий пустовало. Некоторые корпусы горели. Всегда на данной территории находится 16 памятников старины, некоторые из которых в плачевном состоянии. В одном из домов даже был найден труп. В некоторых постройках проживали асоциалы. На приведение недвижимости в порядок денег у больницы не было.

Согласно имеющимся на настоящий момент планам, в 2023 году психиатрическая клиника переедет в Мустамяэский медицинский городок и недвижимость будет выставлена на продажу. Сейчас идет работа по инициированию детальной планировки, чтобы объект максимально заинтересовать застройщиков.

Резюме: остается дождаться 2023 года и надеяться, что детальная планировка будет привлекательна для застройщиков. Летняя мыза недалеко от центра города — почему нет?

Renoveerimata hooned, Lennuki 26 Tiit Blaat

9. Что ждет затерявшуюся красавицу?

Tiit Blaat Aadress: Lennuki 26 Omanik: Fund Ehitus OÜ Pindala: 1421 m² Otstarve: Elamumaa (95%), ärimaa (5%)



В центре города среди высотных зданий спрятались несколько низких и усталых деревянных домов. Один из них расположен по адресу Леппуки, 26, между отелем Olümpia и магазином Stockmann.

Здание было возведено в 1927 году по проекту Херберта Йохансона. Мансардный этаж был построен в 1930 году по проекту Виктора Рейнхардта. По оценке экспертов, это самый роскошный из всех сохранившихся в центре города деревянных домов. Совсем без дела здание не стояло. Например, в 2016 году здесь состоялась театральная постановка. С 2011 года дом принадлежит Fund Ehitus. По словам одного из владельцев фирмы Эйки Румпа, у них есть на недвижимость определенные планы и даже имеется проект реконструкции, но все упирается в детальную планировку всего района.

”Чтобы получить хороший результат, нужно понимать, каковы будут решения для всего близлежащего пространства. Поэтому мы уже около десяти лет ждем детальной планировки, и если она когда-нибудь будет готова, то можно будет говорить о более конкретных планах”, — пояснил Румп.

Резюме: владелец готов. Теперь дело за городом!

Renoveerimata hooned, Suur-Kloostri 14 Tiit Blaat

10. Церковь как девелопер. Что построят рядом с Гимназией Густава Адольфа?

Tiit Blaat Aadress: Suur-Kloostri 14 Omanik: Eesti Apostlik- Õigeusu Kirik Pindala: 2085 m² Otstarve: Ühiskondlike ehitiste maa



Большой дом на улице Суур-Клоостри, 14 принадлежит Эстонской апостольской православной церкви. Сейчас здесь находится Церковь Преображения Господня. Здание построено в XIII веке для нужд римско-католической церкви. 16 февраля 1631 года Таллиннская рада и эстляндское рыцарство заключили договор о создании гимназии и передали имущество Таллиннской гимназии (ныне Гимназия Густава Адольфа). Здание церкви перешло шведскому гарнизону и в ней расположился приход церкви св. Михаила. В 1776 году построили башню церкви. Окна, главную дверь и купол изготовили в 1827-1830 гг. Именно здесь находится самый старый церковный колокол Таллинна (1575).

Одно из зданий Эстонской апостольской православной церкви по ряду причины было вынуждено ждать лучших времен. Первая реновация состоялась в 2003-2007 гг, в ходе которой был приведен в порядок фундамент и 2/3 крыши. Были готовы и документы, но у церкви возникли разногласия с вынужденными съемщиками и начались суды. В 2010 году прения закончились и Эстонская апостольская православная церковь стала единственным владельцем.

В 2018 году церковь получила поддержку от государства в размере 1, 6 млн евро. Сейчас составляется план окончательной реновации здания. Поскольку туристический сектор и сфера гостиничного бизнеса сейчас испытывают проблемы, здание планируется использовать для церковных нужд (размещение, помещения для обучения, архив).

Резюме: у церкви есть деньги и планы. Здание будет приведено в порядок.

Renoveerimata hooned, Tatari 26 Tiit Blaat

11. Церковь передала историческое здание двум известным деятелям

Tiit Blaat Aadress: Tatari 26 Omanik: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Toompea Kaarli kogudus, kes andis 99-aastase hoonestusõiguse Wilckeni Maja OÜ-le. Pindala: 1484 m² Otstarve: Ärimaa (50%), elamumaa (50%)

По адресу Татари, 26 находится двухэтажный деревянный дом выдающейся архитектуры. Он был построен архитектором Константином Вилкеном в 1902 году и принадлежал Густаву Сисполю, о котором известно не очень много и который завещал дом приходу церкви Каарли.

К настоящему моменту церковь передала право на застройку сроком на 99 лет Wilckeni Maja OÜ. Владельцами предприятия являются бывший политик Свен Маанурм и предприниматель Индрек Раудне.

По словам Маанурма, сейчас ведутся активные переговоры с владельцем недвижимости, приходом Таллиннской церкви Каарли. ”Опасные повреждения возникли в здании в период 2002-2019 гг, то есть в течение 17 лет с того момента, как здание было взято под охрану. В это время Wilckeni Maja OÜ не была связана с этим зданием. Право на застройку мы приобрели в результате публичных торгов год назад. Когда мы обо всем договоримся с церковью, займемся вопросами реновации, если экономическая ситуация будет позволять”, — пояснил Маанурм.

Резюме: новые владельцы вселяют надежду, что дом будет приведен в порядок.

12. Один из самых лакомых кусков земли в центре Таллинна скоро обретет сильного владельца

Tiit Blaat Aadress: Vineeri 6 ja 8 Omanik: Luther Factory Holding OÜ Pindala: Vineeri 6 – 1868 m², Vineeri 8 – 977 m² Otstarve: Ärimaa (100%)



Перед прошлым экономическим кризисом земли бывшего фанерно-мебельного комбината Лютера (Винеэри, 6 и Винеэри, 8) принадлежали легендарному бизнесмену Петру Седину, у которого были на эту недвижимость большие планы. В течение многих лет он обивал пороги судов, но летом 2008 году судебный исполнитель выставил недвижимость на продажу за 225 млн крон, то есть 14,38 млн евро. Земли приобрела OÜ Bannister, владельцем которой является расположенная на Виргинских островах компания Solway Real Estate Limited.

Совсем скоро недвижимость перейдет Luther Factory Holding, которая в свою очередь принадлежит Triple Net Capital. Владельцами последней являются Хейти Рийсберг и Андрес Урб. По словам Урба, в последнее время девелоперы предпочитают строить поквартально. И их фирма не исключение. Как отмечает Урб, сейчас сделка находится в ожидании ”исполнения определенных условий”.

Детальная планировка квартала Лютера принята некоторое время назад. Сейчас с юридической точки зрения владельцем является Bannister OÜ, которая, как утверждает Урб, сделала все возможное для сохранения домов. ”Как известно, их состояние на тот момент, когда они перешли нынешнему владельцу, уже было плохим. Наряду с этим мы должны иметь в виду, что речь идет о культурном наследии, поэтому реновация должна быть тщательно продумана с учетом всего будущего квартала, так с визуальной, так и функциональной точки зрения”, — отметил он.

В последние годы Triple Net Capital разработала для квартала новую концепцию, не выходящую за рамки детальной планировки, но принимающую во внимание изменившийся за пять лет спрос. Таким образом, было решено сделать квартиры немного меньше, а также отвести определенные объемы коммерческой площади под нужды стартапов, сохранив при этом концепцию целостного квартала или капмуса с местами общественного питания и иными услугами, которых не достает в данном районе. По словам Урба, крайне важно сохранить расположенную посередине квартала зеленую зону, которая для центра города является уникальной.

”Речь идет о долгосрочном проекте, и поскольку сейчас мы находимся на фазе планирования, кризис особого влияния на нас не оказал, кроме того, что некоторые процессы на подготовительной стадии немного затянулись”, — добавил Урб.

Резюме: очень важный квартал при поддержке сильного застройщика может возродиться к новой жизни

Renoveerimata hooned, Pikk 60 Tiit Blaat

13. Четверо известных бизнесменов дом в Старом городе пока в порядок не приведут

Tiit Blaat Aadress: Pikk 60 Omanik: Ülemiste Ärimaja OÜ Pindala: 460 m², hoone 1392 m² Otstarve: Elamumaa (100%)

Здание по адресу Пикк, 60 представляет собой трехэтажный дом, этажи которого на северной и южной частях расположены на разной высоте. Дом находится в непосредственной близости от городской стены, и тесная застройка при расширении здания заставила объединить его с средневековым амбаром, расположенным тут же. Комплекс состоит из нескольких зданий, самое старое из которых является типичным образчиком дома типа ”diele-dornse”. Уникальный дом пустует уже на протяжении как минимум десяти лет. Его состояние оставляет желать лучшего, однако сохранилось много архитектурных и исторических деталей. В доме насчитывается 20 комнат и закрытый двор.

В 2013 году недвижимость отошла Ülemiste Ärimaja, владельцами которой являются известные бизнесмены Тоомас и Тийт Кыухнка (по 35% акций) и Райво Ранд и Айвар Туулберг (по 15%).

”Точных планов по развитию здания Пикк, 60 сейчас нет. Решение зависит от иных инвестиционных планов предприятия и общего экономического климата”, — сообщил Кыухкна.

Резюме: в ближайшее время развития не предвидится.

Renoveerimata hooned, Toom-Kooli 9 Tiit Blaat

14. Дом молодых актеров находится в ужасном состоянии. Перейдет ли он в частные руки?

Tiit Blaat Aadress: Toom-Kooli 9 Omanik: Tallinna linn Pindala: 627 m² Otstarve: Ühiskondlike ehitiste maa (100%)

В 1508 году Домская гильдия получила в подарок землю. Строительство здания гильдии по адресу Тоом-Кооли, 6 началось в 1517 году. Удивительным образом ему удалось пережить большие пожары 1533 и 1684 года. Третий этаж здания был построен вероятнее всего в конце XVIII века. В XIX и XX веках в здании располагались как жилые помещения, так и рабочие. На цокольном этаже до прошлого года действовала Таллиннская гравиметрическая станция ТУ, а на верхнем этаже в советские времена располагался институт гидрометеорологии, а также ряд ведомств.

В ходе реформы здание перешло в муниципальную собственность и в 1997 году решением кесклиннаского административного совета было передано Таллиннскому городскому театру. В последующие годы здесь временно проживали работники театра, преимущественно молодые актеры с семьями. К настоящему моменту здание стало обвалоопасным и находится на балансе департамента культуры. По словам Эхи Вырк, сейчас город активно занимается поиском нового владельца.

”Мы планировали провести тендер, но передумали. Старый город — такое место, где земли и имущество не прибавляются. Посмотрим, возможно ли передать его во владение публичного сектора”, — сказала она.

Резюме: город продавать не хочет, но конкретных планов нет.

Renoveerimata hooned, Tolli 5 Tiit Blaat

15. Судьба дома одной из самых богатых женщин Эстонии остается открытой

Tiit Blaat Aadress: Tolli 5 Omanik: Ressaks AS Pindala: 433 m², maja 560 m² Otstarve: Tootmismaa (100%)

Расположенный по адресу Толли, 5 рядом со церковью Олевисте дом принадлежит Ressaks AS, владелицей которого является успешный предприниматель Яана Тоол.

Какое-то время здание было выставлено на продажу за 1,19 млн евро. Насколько известно городу, было составлено множество проектов по реставрации дома, но реальность такова, что находящиеся в плохом состоянии дома десятилетиями стоят пустые.

”На настоящий момент владельца нет в Эстонии. Более подробно комментировать не могу”, — сообщила представитель AS Ressaksi Кюллике Вайкла. По проекту реконструкции, здание с внутренним двором площадью в 100 м2 можно перестроить в жилой дом.

Резюме: каковы желания и возможности владельца — неизвестно.

Autorid Loo autor: Tanel Saarmann Foto ja video: Tiit Blaat Videomontaaž: Madis Kallas Graafika ja kujundus: Toom Tragel, Anna Plukk, Mart Nigola Toimetaja: Kerttu Pass Ekspress Meedia loovjuht: Mihkel Ulk