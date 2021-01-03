Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма на основе данных Swedbank даёт итоговый обзор тенденций жилищных кредитов в 2020 году.
БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Жилищные кредиты в 2020 году: кто, что и за сколько покупал?
Рынок недвижимости и ипотеки активен
После весенней неопределённости, вызванной коронавирусом, восстановление наступило довольно быстро. С приходом зимы уровень осведомлённости людей повысился, а дела начинают вести, когда желание купить становится вполне определённым. Также внимательно рассматривается возможность взять кредит. В уходящем году в Эстонии было взято больше жилищных кредитов, чем за тот же период годом ранее. В конце ноября рост жилищных кредитов Swedbank составил 8% по сравнению с предыдущим годом.
Средний жилищный кредит
Средняя сумма жилищного кредита составила 91 000 евро, то есть осталась на уровне прошлого года.
Средний срок кредита в 2020 году составил 22,4 года. В прошлом году — 22,0 года, то есть и этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом.
Средний заёмщик
64% наших жилищных кредитов мы выдаём жителям Таллинна и его окрестностей. На втором месте — Тарту и окрестности с 14 процентами. Остальные 22% распределяются по другим уездам и городам Эстонии.
Наибольшее количество заёмщиков, 47%, приходится на возрастную группу 26–35 лет, а 17% заёмщиков — в возрасте 46 лет и старше.
Средняя сумма кредита больше всего увеличилась по сравнению с предыдущим годом в возрастной группе 18-25 лет.
Количество заёмщиков, собственный доход которых или доход вместе с созаёмщиком составляет до 1500 евро в месяц, уменьшается, а количество заёмщиков с доходом более 1500 евро растёт. 74% заёмщиков имеют собственный доход или доход с созаёмщиком более 1500 евро в месяц. 23% заёмщиков имеют доход более 3000 евро в месяц (собственный или с созаёмщиком).
Кредиты, взятые на двоих
Доля кредитов, взятых совместно с другим заёмщиком, снизилась на пару процентов по сравнению с предыдущим годом и составляет на конец года 43%.
Самофинансирование
Средняя сумма самофинансирования в 2020 году составляет 34 000 евро, что на 2 000 евро больше, чем в прошлом году. При этом по 49% кредитов самофинансирование составляет до 20 000 евро.
Для 56% кредитов доля самофинансирования составляет 10-25%, а для с 23% кредитов — до 15%.
Что покупают?
С помощью кредитов, выданных Swedbank, свои мечты о собственной квартире реализовали 68%, а 24% заёмщиков купили дом.
56% квартир — постройки до 2000 года, 29% построены в 2019–2020 годах.
Что касается домов, то 39% из них построены до 2000 года, а в 2019-2020 годах — 38%.
Профиль покупателя, приобретающего жильё в новом проекте
Средняя сумма кредита составляет 122 000 евро. 89% заёмщиков, приобретающих жильё в новых проектах, имеют доход более 1500 евро в месяц, а 32% — более 3000 евро в месяц. Средний размер самофинансирования составляет 48 000 евро.
Доля кредитов, взятых совместно с другим заёмщиком, в новостройках в 2020 году составила 52%. Интересно, что в новых проектах покупают жильё заёмщики всех возрастов.
Принёс ли 2020 год что-то новое в жилищные кредиты Swedbank?
Swedbank начал предлагать кредиты для энергоэффективности жилья. Это новое и ожидавшееся решение для домовладельцев, планирующих реновацию. Сумма кредита от 20 000 евро, ставка — от 1,99% годовых + Euribor.
Жилищный кредит можно взять бесконтактно. Уже много лет наши решения в области интернет-банкинга позволяют подавать заявки и заключать кредитные договоры в цифровом виде. Кроме того, на протяжении многих лет мы можем консультировать клиентов, желающих взять кредит, в режиме онлайн. Теперь из-за коронавируса сложилась ситуация, когда получение жилищного кредита без личной встречи с клиент-менеджером было единственным вариантом. Для наших работников такая рабочая среда была обычной, но заёмщику могло показаться удивительным, насколько гладко проходил процесс получения кредита. Мы получили множество одобрительных отзывов и благодарностей от клиентов за выдачу ипотечных кредитов по цифровым каналам.
Дистанционное заверение. В 2020 году было добавлено отличное решение для совершения нотариальных операций с помощью удалённого заверения. Спасибо нотариусам за его внедрение. Около 10% сделок Swedbank сейчас осуществляется с помощью удалённой верификации, и эта тенденция явно растёт.
Платёжные отпуска
Средний срок кредита при заключении кредитного договора составляет 22 года, но фактический средний срок кредита короче. Заёмщики досрочно погашают кредит за счёт продажи имущества, чтобы купить новую недвижимость по новому кредиту. Независимо от того, на сколько лет заключён кредитный договор или за какой срок фактически погашается кредит, необходимо знать, что при возникновении трудностей с платежами целесообразно уведомить банк. Объявив о платёжных трудностях, вы можете обсудить ситуацию с кредитным специалистом и найти краткосрочное решение, а также подумать о долгосрочных решениях.
Самым распространённым временным решением является кредитный отпуск по основной части кредита. В ситуации, вызванной коронавирусом, оформление кредитного отпуска было бесплатным и без изменения условий кредита. В 2020 году этот вариант использовался примерно для 3800 договоров жилищного кредита. С учётом других договоров кредитный отпуск оформили в общей сложности около 10 000 частных клиентов.
Следует понимать, что платёжные трудности — это не та ситуация, которой следует стыдиться, а реальный риск в случае долгосрочного кредита, который не всегда возможно предвидеть. В такой ситуации банк всегда заинтересован в поддержке клиента, в преодолении трудностей и восстановлении платёжеспособности. Основными причинами трудностей с выплатами являются потеря работы заёмщиком или членом его семьи, длительная болезнь или смерть заёмщика или члена семьи, что приводит к чрезмерному заимствованию, взятию новых кредитов, когда обязательства начинают составлять слишком большую долю дохода.
Новое жильё в 2020 году
В 2020 году 6800 клиентов Swedbank стали собственниками нового жилья. Мы желаем им и остальным клиентам прекрасных мгновений в своём собственном доме и всего наилучшего в новом году! Пусть все желания сбудутся!
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