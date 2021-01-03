БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Жилищные кредиты в 2020 году: кто, что и за сколько покупал?

Рынок недвижимости и ипотеки активен

После весенней неопределённости, вызванной коронавирусом, восстановление наступило довольно быстро. С приходом зимы уровень осведомлённости людей повысился, а дела начинают вести, когда желание купить становится вполне определённым. Также внимательно рассматривается возможность взять кредит. В уходящем году в Эстонии было взято больше жилищных кредитов, чем за тот же период годом ранее. В конце ноября рост жилищных кредитов Swedbank составил 8% по сравнению с предыдущим годом.

Средний жилищный кредит

Средняя сумма жилищного кредита составила 91 000 евро, то есть осталась на уровне прошлого года.

Средний срок кредита в 2020 году составил 22,4 года. В прошлом году — 22,0 года, то есть и этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом.

Средний заёмщик

64% наших жилищных кредитов мы выдаём жителям Таллинна и его окрестностей. На втором месте — Тарту и окрестности с 14 процентами. Остальные 22% распределяются по другим уездам и городам Эстонии.

Наибольшее количество заёмщиков, 47%, приходится на возрастную группу 26–35 лет, а 17% заёмщиков — в возрасте 46 лет и старше.

Средняя сумма кредита больше всего увеличилась по сравнению с предыдущим годом в возрастной группе 18-25 лет.

Количество заёмщиков, собственный доход которых или доход вместе с созаёмщиком составляет до 1500 евро в месяц, уменьшается, а количество заёмщиков с доходом более 1500 евро растёт. 74% заёмщиков имеют собственный доход или доход с созаёмщиком более 1500 евро в месяц. 23% заёмщиков имеют доход более 3000 евро в месяц (собственный или с созаёмщиком).

Кредиты, взятые на двоих

Доля кредитов, взятых совместно с другим заёмщиком, снизилась на пару процентов по сравнению с предыдущим годом и составляет на конец года 43%.

Самофинансирование

Средняя сумма самофинансирования в 2020 году составляет 34 000 евро, что на 2 000 евро больше, чем в прошлом году. При этом по 49% кредитов самофинансирование составляет до 20 000 евро.

Для 56% кредитов доля самофинансирования составляет 10-25%, а для с 23% кредитов — до 15%.