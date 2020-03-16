Брать или подождать? Клиенты банков сомневаются насчет жилищного кредита

Клиенты банков сомневаются, надо ли брать жилищный кредит, сокращение заявок на кредиты уже ощущается, пишут "Деловые Ведомости".
“Клиенты, заявки которых обрабатываются, спрашивают, надо ли все-таки брать кредит и насколько быстро поменяются цены на недвижимость, если поменяются”, — сказала глава отдела жилищного кредитования Swedbank Анне Пяргма. “Спрашивают, что делать, если возникнет проблема с платежеспособностью. Покупатели квартир в новостройках обеспокоены тем, будет ли недвижимость готова в согласованное время <…>”.
По словам Пяргма, заемщики и банк уделяют особое внимание оценке рисков. Предоставлять жилищные кредиты банк не прекратит.
“Swedbank не поменял своего решения по кредитам, о которых уже сделана договоренность. Однако по понятным причинам некоторые из тех, кто хотел получить кредит, обратились сами и сказали, что хотят подождать со сделкой. Уже сейчас приходит значительно меньше заявок на кредит, чем обычно”, — сказала Пяргма.
Карел Ханни, глава отдела по связям с общественностью Luminor, сказал, что люди все еще могут обратиться к ним, если они хотят купить жилье “Мы объявили, что Luminor возвращается на рынок жилищных кредитов. Из-за коронавируса мы не планируем прекращать их выдачу”, — сказал Ханни.
SEB также продолжит предоставлять жилищные кредиты. Однако начальник отдела продаж для частных клиентов Эвелин Таммеару подчеркнула, что клиенты должны подумать о том, могут ли они столкнуться с финансовыми трудностями в ближайшем будущем.
“Например, если работодатель вынужден на какое-то время закрыть двери и, следовательно, сократить заработную плату или уволить сотрудников, мы все же рекомендуем подождать с тем, чтобы брать на себя новые финансовые обязательства”, — сказала Таммеару.
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