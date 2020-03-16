Брать или подождать? Клиенты банков сомневаются насчет жилищного кредита

“Клиенты, заявки которых обрабатываются, спрашивают, надо ли все-таки брать кредит и насколько быстро поменяются цены на недвижимость, если поменяются”, — сказала глава отдела жилищного кредитования Swedbank Анне Пяргма. “Спрашивают, что делать, если возникнет проблема с платежеспособностью. Покупатели квартир в новостройках обеспокоены тем, будет ли недвижимость готова в согласованное время <…>”.

По словам Пяргма, заемщики и банк уделяют особое внимание оценке рисков. Предоставлять жилищные кредиты банк не прекратит.

“Swedbank не поменял своего решения по кредитам, о которых уже сделана договоренность. Однако по понятным причинам некоторые из тех, кто хотел получить кредит, обратились сами и сказали, что хотят подождать со сделкой. Уже сейчас приходит значительно меньше заявок на кредит, чем обычно”, — сказала Пяргма.

Карел Ханни, глава отдела по связям с общественностью Luminor, сказал, что люди все еще могут обратиться к ним, если они хотят купить жилье “Мы объявили, что Luminor возвращается на рынок жилищных кредитов. Из-за коронавируса мы не планируем прекращать их выдачу”, — сказал Ханни.

SEB также продолжит предоставлять жилищные кредиты. Однако начальник отдела продаж для частных клиентов Эвелин Таммеару подчеркнула, что клиенты должны подумать о том, могут ли они столкнуться с финансовыми трудностями в ближайшем будущем.