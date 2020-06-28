Британская семья разыграет особняк в лотерею

Участники могут купить столько билетов из общего тиража в 400 тысяч, сколько захотят. Стоимость билета — один фунт стерлингов. Как рассказал хозяин недвижимости Дейл Тейт, семья планирует переезд в Австралию в конце года.

Разыгрываемый дом был построен два года назад и оценивается в 280 тысяч фунтов (почти в 308 тысяч евро). Он расположен в Оссетте, графство Уэст-Йоркшир. На территории дома разбит садовый участок площадью семь квадратных метров. Имеется гараж. Внутри дома есть четыре просторных спальни, ванная комната, а также кухня со светодиодной подсветкой, создающей эффект “парящей мебели”.

В начале мая разыграть особняк в лотерею решил британец Дэниел Твенефор, поскольку продажи недвижимости упали. Он также пообещал, что если билеты раскупят, то он пожертвует часть денег медикам и в благотворительную организацию, помогающую молодым людям в трудной жизненной ситуации.