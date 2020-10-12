На этот раз посткоронавирусный шок на рынке новостроек уже миновал — в сентябре в Таллинне и Харьюмаа было продано или забронировано 350 новых квартир. Этот показатель превышает средние цифры за минувший год и сопоставим с февральскими результатами, когда вирус еще только начинал свое зловещее распространение по странам Азии и Южной Европы.
Будто кризиса и не было: жилье в новостройках продается прежними темпами, как в минувшем году
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что весна нынешнего года стала настоящим кошмаром для застройщиков. “В апреле из общего числа всех проектов было продано всего несколько десятков новых квартир. Однако на сегодняшний день количество сделок восстановилось в полной мере, и на рынке стали появляться также новые проекты”, — сказал Сооман.
“Однако хотелось бы все-таки подчеркнуть, что весь рынок недвижимости держится на очень тонком льду, поскольку до сих пор еще нет ясности, каковы масштабы экономического ущерба, обусловленного мировым коронакризисом, и насколько серьезно и глубоко скажутся его последствия на функционировании различных рынков в будущем”, — добавил Сооман.
Согласно результатам мониторинга продаж жилья в новостройках Таллинна и Харьюмаа, ежемесячно проводимого фирмой Pindi Kinnisvara, в настоящий момент на продажу выставлено 2 193 новые квартиры в общей сложности в 117 различных проектах новостроек. Средняя продажная стоимость квартир составляет 2 730 евро за квадратный метр.
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