Будущее эстонских новостроек: станут ли завершенные девелоперские проекты “замками с привидениями”?

Мартин Вахтер считает, что сектор жилищного строительства вполне здоров, потому что предыдущий кризис многому научил предпринимателей, и теперь складской запас у них невелик.

“Сразу скажу, замков с привидениями на этот раз не будет. Девелоперы реализовывали свои проекты, так сказать, по одному дому, т. е. начинали строительство нового дома только после того, как предыдущий был продан. Новые дома без бронирования покупки, просто в надежде, что всё получится, никто не строил”, — сказал Вахтер.

“Банки со своей стороны также ограничили финансирование сомнительных или плохо продающихся проектов развития и пустующих земель, что значительно уменьшило объем рискованных инвестиций. У небольших застройщиков, не имеющих никаких резервов на случай затянувшейся продажи объекта, проблемы могут всегда возникнуть в любой момент. Но серьезного краха, когда целые кварталы стоят, погрузившись в темноту, в этот раз не случится”, — добавил Вахтер.

По словам руководителя 1Partner, завершаются проекты развития, в которых заключены договоры на строительство, и полдома уже есть. Людям нужно жилье, поэтому проекты с хорошим местоположением и большим потенциалом продажи реализовываются в любом случае. Так, например, в Ласнамяэ в районе Маяка, вокруг верхнего таллиннского маяка возводится совершенно уникальный квартал, цены в котором вполне разумные, и сделки по продаже сейчас еще заключаются. Более слабые проекты и проекты на начальном этапе приостановлены, чтобы дождаться какой-то ясности”, — прокомментировал Вахтер.

“Сектор, в котором застройщики, без сомнения, значительно меняют свои планы — коммерческая недвижимость. В ближайшие два-три года в Таллинне должно было быть построено 175 000 квадратных метров офисных площадей, часть из них совершенно точно построена не будет. Проекты, которые уже доведены до середины, будут завершены, но в отношении новых девелоперы будут крайне осторожны. Если дом — это то, во что люди готовы серьёзно инвестировать, то офис — это намного более рациональный выбор. Среди предпринимателей очень много тех, кто теперь вообще больше не вернется в офис, так как это было раньше, они будут работать из дома, сократят количество квадратных метров, и будут делить помещения общего пользования с другими предприятиями”, — пояснил Вахтер.