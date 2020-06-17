Мэр Таллинна Михаил Кылварт хочет начать строже регулировать краткосрочную аренду жилья в столице — кроме прочего, ввести обязательные лицензии, для получения которых потребуется согласие двух третей жильцов дома. Алексей Валюшкин, владелец AleksHome OÜ, которая сдают в аренду 15 объектов в Таллинне, поделился с Delfi своей точкой зрения на планы властей города и рассказал, к чему они могут привести.
Бюрократия увеличится, а налоговые поступления городу уменьшатся. Что думает арендодатель о планах Кылварта ужесточить условия работы Airbnb
Что думаете о планах Таллинна о регуляции краткосрочной аренды? Как он повлияет на вашу деятельность?
К предложению Таллиннского градоначальника о строгих регуляциях посуточной аренды вся наши сфера отнеслась c тревогой, не потому что мы против регуляций, а потому что город вышел в СМИ уже с четкими правилами, которые ему кажутся уместными, и не пригласил сектор для дискуссии.
Фирмы, занимающиеся посуточной арендой, забирают немалую часть рынка у гостиничного сектора. Сервис Airbnb предлагает альтернативу традиционному размещению, и любой человек вправе ей воспользоваться. Краткосрочная аренда несет на себя такую же налоговую нагрузку, как и отели. В фирмах, занимающихся краткосрочной арендой, также работает свой штат персонала, который стремится предоставить максимально качественный продукт и сервис для иностранного туриста.
Действительно, регистрация всех объектов, которые ведут такого рода деятельность, имеет право на существование, но предложение города, а именно пункт о необходимости получения согласия на сдачу квартиры в краткосрочную аренду от 2/3 жильцов дома вызывает недоумение.
Если мы возьмем иностранного туриста, то он заезжает в квартиру не раньше 2-3 часов дня, весь день проводит вне квартиры, изучая достопримечательности города, и возвращается в квартиру переночевать, тем самым не создавая никаких неудобств соседям и остальным жителям дома.
Однако нужно четко понимать, что апартаменты посуточно арендуют не только туристы, но и жители Таллинна и других городов Эстонии. Среди них большая доля тех, кто арендуют квартиру для проведения шумных мероприятий, тем самым нарушая общепринятые нормы поведения в жилых домах и бросая тень на весь сектор краткосрочный аренды. Фирмы, предоставляющие услугу краткосрочной аренды и специализирующиеся на этом, стараются максимально контролировать и выявлять на ранних стадиях, до заезда, таких гостей. Такие бронирование либо отменяются, либо с гостями подписывается строгий договор, и берутся крупные депозиты для максимального дисциплинирования гостей.
Для иностранных туристов на стадии бронирования высылаются четкие инструкции и правила проживания в конкретных апартаментах и домах, в которых они располагаются. Со стороны фирм, предоставляющих услугу краткосрочной аренды, делается все возможное для того, чтобы иностранный гость максимально соблюдал сформированные общепринятые нормы порядка, а также внутренние правила жилого дома.
Большинство фирм при запуске нового объекта в новом для себя доме, всегда первым делом знакомятся с ближайшими соседями, делятся своими контактами и создают максимально соседские и доверительные отношения между всеми сторонами. Также устанавливаются контакты с членами правления квартирного товарищества, дабы принимать активное участие в жизни дома и соблюдать принятые внутри дома правила.
Законопроект в таком виде, который предлагает город в данный момент, может повлиять на деятельность краткосрочной аренды увеличением бюрократии, а также практическим отсутствием возможности вести деятельность во многих жилых домах.
Кто в первую очередь пострадает от нововведений — поставщики услуг или клиенты?
От законопроекта предложенного городом пострадают три стороны.
В первую очередь это сам сектор посуточной аренды, так как, имея правило “2/3”, во многих домоуправлениях не получится больше продолжать деятельность и придется либо изменить бизнес-модель, либо же уменьшить свой портфель недвижимости.
Вторая сторона — это туристы, которые привыкли не к отельному типу проживания, а именно к апартаментам. В случае, если рынок посуточной аренды квартир сильно уменьшится, многие туристы откажутся от поездок в Таллинн, так как, по сравнению с отельным сектором, ночлег через платформу Airbnb дает больше гибкости, как в цене, так и в предоставляемых услугах. Большой процент клиентов, в частности семьи или группы людей, путешествующие вместе, отдает предпочтение просторным квартирам, которые полностью подготовлены для проживания и имеют больше возможностей, нежели обычный отельный номер.
Третья сторона — это сам город и весь местный туристический сектор услуг и ресторанов. Уменьшение числа туристов, предпочитающих пребывание в апартаментах, отразится на налоговых поступлениях в городскую казну, а также скажется на доходах других представителей наиболее ориентированных на туристический сектор — рестораны, сферы развлечений и другие.
Могли бы вы предложить какую-то альтернативу властям Таллинна?
1) Исключить из повестки пункт “2/3”. Есть примеры, где в домах более 100 квартир, то есть физически сложно обойти каждую квартиру и еще попасть именно на владельца — заручиться его поддержкой и в конечном итоге получить его подпись практически нереально.
2) Действительно, каждая квартира, в которой происходит краткосрочная аренда, могла бы быть зарегистрирована в общем регистре Департамента туризма города Таллинна.
3) Если город хочет иметь больше информации об останавливающихся в апартаментах гостях, то владельцы и управляющие фирмы могли бы предоставлять эти данные городу, собирая их у гостей.
4) Наличие дымового датчика в Эстонии является обязательным уже как 10 лет во всех домах, вне зависимости от типа отопления квартиры. Обязанность устанавливать датчик угарного газа вступит в силу с 1 января 2022 года. Также по правилам сдачи квартиры в посуточную аренду через сервис Airbnb, необходимо иметь как дымовой датчик, так и датчик угарного газа. Сервис строго следит за его наличием.
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