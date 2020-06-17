Бюрократия увеличится, а налоговые поступления городу уменьшатся. Что думает арендодатель о планах Кылварта ужесточить условия работы Airbnb

Что думаете о планах Таллинна о регуляции краткосрочной аренды? Как он повлияет на вашу деятельность?

К предложению Таллиннского градоначальника о строгих регуляциях посуточной аренды вся наши сфера отнеслась c тревогой, не потому что мы против регуляций, а потому что город вышел в СМИ уже с четкими правилами, которые ему кажутся уместными, и не пригласил сектор для дискуссии.

Фирмы, занимающиеся посуточной арендой, забирают немалую часть рынка у гостиничного сектора. Сервис Airbnb предлагает альтернативу традиционному размещению, и любой человек вправе ей воспользоваться. Краткосрочная аренда несет на себя такую же налоговую нагрузку, как и отели. В фирмах, занимающихся краткосрочной арендой, также работает свой штат персонала, который стремится предоставить максимально качественный продукт и сервис для иностранного туриста.

Действительно, регистрация всех объектов, которые ведут такого рода деятельность, имеет право на существование, но предложение города, а именно пункт о необходимости получения согласия на сдачу квартиры в краткосрочную аренду от 2/3 жильцов дома вызывает недоумение.

Если мы возьмем иностранного туриста, то он заезжает в квартиру не раньше 2-3 часов дня, весь день проводит вне квартиры, изучая достопримечательности города, и возвращается в квартиру переночевать, тем самым не создавая никаких неудобств соседям и остальным жителям дома.

Однако нужно четко понимать, что апартаменты посуточно арендуют не только туристы, но и жители Таллинна и других городов Эстонии. Среди них большая доля тех, кто арендуют квартиру для проведения шумных мероприятий, тем самым нарушая общепринятые нормы поведения в жилых домах и бросая тень на весь сектор краткосрочный аренды. Фирмы, предоставляющие услугу краткосрочной аренды и специализирующиеся на этом, стараются максимально контролировать и выявлять на ранних стадиях, до заезда, таких гостей. Такие бронирование либо отменяются, либо с гостями подписывается строгий договор, и берутся крупные депозиты для максимального дисциплинирования гостей.