Невзирая на протест владельцев министр культуры Тынис Лукас подписал приказ о включении в список памятников культуры зданий виллы Adropoff — расположенного на берегу Пярнуского залива бывшего комплекса отдыха советских министров, пишет rus.err.ee.
Бывший комплекс отдыха советских чиновников у Пярнуского залива стал памятником культуры. Владельцы против
Министерство культуры предложило признать культурным объектом главное здание, кинотеатр и дом для игр, а также баню комплекса Валгеранна еще в 2012 году, когда была картографирована ценная архитектура XX века — по оценке Департамента охраны памятников старины, речь идет о целостных образцах архитектурного стиля Райне Карпа, Меэли Труу, Таэво Ганса и Сулева Вахтра, а кроме того, комплекс имеет историческую ценность благодаря роли в истории ЭССР отдыхавших в нем лиц.
В департаменте считают, что здание соответствует условиям включения в список охраняемых объектов, так как речь идет о высококачественном в архитектурном плане и знаковом для истории страны комплексе — в настоящий момент подобные здания не охраняются, и стиль постмодернизма среди памятников культуры сейчас представлен лишь столичным Горхоллом, Пайдеским домом культуры и Национальной библиотекой.
Отмечается, что изменения в зданиях незначительны и не нарушают восприятие целостности: как считают защитники старины, главное здание комплекса в хорошем состоянии и может использоваться в качестве отеля и впредь, состояние кинотеатра-дома для игр удовлетворительное и местами плохое, а баня-дом отдыха — в хорошем состоянии.
Главное здание и кино принадлежат фирме Andropoff, баня — Rax Invest: по мнению владельцев, включение зданий в список памятников культуры безосновательно, а экспертная оценка содержит неверные утверждения и фактические ошибки, при этом они также недовольны размером защитной зоны.
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