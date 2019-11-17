В октябре в крупнейших городах Эстонии было совершено 1 446 сделок с квартирной собственностью, причем, в последний раз этот уровень был превышен год назад.
Цена за квадратный метр при продаже квартиры приблизилась к рекордному уровню
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что на рынке недвижимости намного более значимым индикатором ценового уровня является, прежде всего, количество сделок.
“Более интенсивный или наоборот, излишне пассивный рынок свидетельствует о наличии больших проблем. За последние годы показатель количества сделок в крупнейших городах Эстонии оставался стабильным, и это свидетельствует о том, что рынок развивается спокойно, в соответствии с соотношением спроса и предложения. Никаких больших изменений в экономической среде не происходило, что можно рассматривать только как положительный момент”, — разъяснил он.
В октябре в 17 крупнейших городах средняя стоимость сделок с квартирной собственностью повысилась на 7 % и продолжает удерживаться на близком к рекордному уровне — 1 545 евро/м².
В сентябре индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга стоимости квадратного метра квартир, по корригированным сведениям, составлял 1 445 евро/м². Если в сентябре в индексированных городах было заключено 1 408 сделок с квартирной собственностью, то в октябре количество сделок достигло 1 446.
Для сравнения: в октябре 2018 года в индексированных городах было совершено 1 546 сделок с квартирной собственностью.
При сопоставлении с прежним пиком цен, отмеченным в июне 2019 года, индекс понизился на 0,1 процента. По сравнению с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi расположен выше на 148 процентов.
При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра сделок купли-продажи с квартирной собственностью, совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье свыше 800 000 жителей республики на протяжении более чем пятнадцатилетней истории.
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