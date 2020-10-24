По словам Калле Арона, менеджер по развитию Scandium Kinnisvara, если раньше за аренду маленькой квартиры просили 360 евро в месяц, то сейчас цена упала до 260, пишет dv.ee.
24.10.2020, 18:11
Цены на аренду жилья упали: “260 — это новые 360”
По словам Калле Арона, арендатор квартиры площадью 20 квадратных метров живет в ней в среднем год, но этой весной за короткое время съехало 20% арендаторов — часть из них вернулась к родителям или в сельскую местность.
В то же время Арон подчеркивает — цены были снижены, а арендаторы найдены: “Потребность людей в месте жительства не исчезнет. Просто может случиться, что платить будет нечем. Если же цена ниже, то найти возможности оплаты проще”.
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