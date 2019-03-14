Таллинн — единственная в странах Балтии столица, цены на квартиры в которой поднялись выше отметки периода экономического бума, выясняется из проведенного банком Swedbank исследования.
Цены на квартиры в Таллинне выше, чем в период экономического бума
В прошлом году цены на квартиры в Таллинне выросли на пять процентов по сравнению с предыдущим годом, передает rus.err со ссылкой на утренние новости ETV+.
Эксперты отмечают, что разница в стоимости жилья в Таллинне и в остальной части Эстонии все еще очень велика.
По оценке аналитиков, покупательская способность людей несколько увеличилась, а на поиски самофинансирования при покупки квартиры теперь уходит меньше времени, чем раньше.
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