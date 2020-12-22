Чем обернется для съемщика изменение законодательства в отношении договора аренды? Отвечает юрист

По словам адвоката Мерике Роозилехт, изменение закона явно отвечает интересам арендодателя и, вероятно, приведет к многочисленным судебным разбирательствам. По словам Роозилехт, когда поправка к закону вступит в силу, съёмщикам не нужно сразу соглашаться на заключение нового договора, который налагает на них большие обязательства и бремя оплаты.

Согласно действующему сегодня закону, арендодатель не имеет права требовать уплаты взносов в ремонтный фонд или выплаты по кредиту, даже если они были согласованы с арендатором. Более того, поскольку их оплата является юридически недействительной, арендатор имеет право взыскать суммы, уже уплаченные арендодателю, в соответствии с положениями о необоснованном обогащении за последние три года, поскольку требования о необоснованном обогащении истекают через три года. Однако предлагаемая поправка к закону позволит в будущем заключить договор аренды о том, что соответствующие расходы должен нести арендатор, при условии, что соответствующее соглашение заключено в письменной форме.

В случае несоблюдения установленной законом формы письменного оформления договор считается недействительным. Согласно пояснительной записке к проекту, цель требования формы, которая в случае такого соглашения может быть воспроизведена в письменном виде, состоит в том, чтобы гарантировать осведомленность арендатора о таком обязательстве и возможность обдумать необходимость соглашения. Это соглашение возможно только во время заключения изначального договора аренды, а не в течение срока действия соглашения. Юрист фирмы HUGO.legal Мерике Роозилехт не исключает, что арендодатели будут заключать соответствующее соглашение об оплате таких расходов также в случае договоров аренды, заключенных до внесения поправок в закон.

Хотя закон гласит, что арендатор должен нести расходы по содержанию и улучшению здания только в разумной, пропорциональной и предсказуемой степени, юристы предвидят множество споров, поскольку арендодатель может иметь иное понимание разумности и пропорциональности, чем арендатор.