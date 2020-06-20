Все объявления о продаже и договор в первую очередь обращают внимание на позитивные стороны, но с точки зрения покупателя считаться необходимо именно с недостатками, т.к. от них зависит возможность целевого использования недвижимости и конкретный недостаток может очень усложнить использование.
Что делать, если у купленной недвижимости обнаружились недостатки? Объясняет юрист
Передавая данные недвижимости покупателю, следует исходить из информации, к которой у покупателя есть существенный интерес в связи с дальнейшим использованием недвижимой вещи. То есть, необходимо указывать шумные праздники соседей, проблемы квартирного товарищества с должниками, то, что печь не тянет, стены не имеют теплоизоляции и т.д.
В течение какого времени покупатель должен сообщить продавцу о выявленных недостатках?
В сделках о продаже недвижимости указывается срок, в течение которого при выявлении недостатков можно обратиться к предыдущему владельцу и попросить его нести расходы на ликвидацию недостатков. Также возможно отменить сделку в зависимости от масштаба скрытых недостатков. Общий срок исковой давности для претензии по договору составляет 3 года, но сообщить нужно, в зависимости от недостатка, в течение разумного времени, т.е. сразу после их обнаружения.
Юрист HUGO.legal Юлле Алиорг рекомендует привлекать к осмотру предмета продажи специалиста в области строительства, который умеет оценивать состояние вещи и обращает внимание на недостатки. “Ясно, что невозможно заметить сразу все недостатки, поэтому даётся время, в течение которого возможно выставить продавцу претензии. При выявлении недостатков необходимо сразу же сообщить о них другой стороне договора в письменном виде, сделав предложение по их устранению и дав срок, воспользовавшись средствами правовой защиты согласно договору. Чтобы обеспечить себе уверенность и спокойствие, при покупке нового дома рекомендую прийти с экспертом по строительству, у которого есть опыт по выявлению скрытых недостатков и который в состоянии задать нужные вопросы, а также визуально проверить соответствующие места”, — добавила Алиорг.
Юрист добавила, что к скрытым недостаткам относится несоответствие условиям договора, которое покупатель не мог обнаружить, осматривая снаружи вещь с должной тщательностью. “Если покупатель после сделки с недвижимостью выявит существенный недостаток, который мог или должен был присутствовать в момент совершения сделки, он должен сообщить о несоответствии покупателю и сделать это в течение разумного периода”.
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