Выбор дома зависит в первую очередь от желаний, потребностей, возможностей и финансового положения человека, но все же есть некоторые основные принципы, которые говорят в пользу аренды или покупки дома. Руководитель партнерских отношений Luminor Baltikum Кристьян Ясинский рассказал о преимуществах обоих вариантов и о том, что обязательно нужно учитывать при выборе.
Что лучше — снимать жилье или купить свое? Рассказывает специалист
“Поскольку все люди разные, сложно дать единый ответ на вопрос, снимать дом или покупать. Те люди, которые ценят чувство защищенности и уверенности, могут быть более склонны к покупке, и те, кто готов менять место жительства каждые несколько лет, также преуспеют в аренде жилья, — сказал руководитель партнерских отношений Luminor Baltikum Кристьян Ясинский. — С другой стороны, в какой-то момент люди, выбравшие вариант аренды, также должны подумать о далеком будущем, потому что аренда жилья в пенсионном возрасте может оказаться непосильной задачей”.
Покупка — это инвестиция
Самый большой плюс покупки жилья состоит в том, что по окончании срока кредита оно полностью принадлежит человеку. Таким образом, он не выплачивал косвенно платеж по кредиту незнакомцу и не приносил ему такой же дополнительный доход каждый месяц, а платил, чтобы иметь собственное жилье. Еще одно преимущество собственного жилья в том, что его можно спроектировать и отремонтировать по вашему усмотрению.
“Покупка жилья связана с определенными расходами, такими как плата за договор и нотариальный сбор, но если предположить, что арендованное жилье должно заменяться каждые пару лет и все первоначальные затраты должны оплачиваться снова, это фактически такие же расходы”, — добавил Ясинский.
По его словам, может даже случиться так, что покупка жилья обойдется дешевле. Если вы сравните арендную плату и ежемесячный платеж по кредиту, то вы действительно можете позволить себе больше при выплате кредита. Арендная плата за 2-комнатную квартиру в среднем по Таллинну составляет около 400–500 евро в месяц. Однако, взяв ипотечный кредит, вы можете позволить себе 2-комнатную квартиру в новостройке и в гораздо лучшем состоянии по текущей процентной ставке, и даже 3-комнатную квартиру в загородном районе.
Аренда — гибкий вариант
Если человек решает жилье снимать, он сохраняет некоторую гибкость. Например, если на горизонте внезапно появляется дом вашей мечты или работа в другом городе, вы можете быстро отказаться от съемного жилья и продолжить свободно шагать по жизни. Как правило, бессрочный договор аренды может быть расторгнут с уведомлением за 1–3 месяца, в зависимости от его содержания.
Если арендуемые квартиры не меняются часто, то относительно скромные первоначальные затраты, безусловно, говорят в пользу аренды. Обычно вам необходимо внести до нескольких месяцев арендной платы в качестве депозита, оплатить комиссию брокера и арендную плату за один месяц в качестве аванса. “Обычно в качестве залога просят арендную плату за один месяц, но в последнее время для большей безопасности стали просить больше”, — уточнил Ясинский.
Однако аренда влечет за собой определенные обязательства и ограничения. Арендодатель имеет право требовать соблюдения всех условий договора до его окончания, а в случае срочного договора, как правило, от него нельзя отказаться досрочно. К тому же квартиру нельзя переделывать по своему усмотрению, а это значит, что, например, вы даже не можете поменять обои без разрешения домовладельца.
Купленное жилье человека никак не ограничивает
По словам Ясинского, владение недвижимостью — это инвестиция в будущее, осуществить которую лучше как можно раньше, потому что, как упоминалось выше, снимать жилье в пенсионном возрасте может быть непосильной задачей. Если человек приобрел недвижимость до выхода на пенсию, это можно даже считать отдельной пенсионной ступенью.
“Помните, что нет неподходящего времени или возраста для покупки жилья, единственное, что стоит учитывать, — это ваши собственные планы на будущее”, — подчеркнул руководитель партнерских отношений Luminor Baltikum Кристьян Ясинский. Ясинский сказал, что если человек планирует прожить в одном месте не менее 3-4 лет, то ему можно смело решаться на приобретение собственного жилья. По большому счету, это вложение, которое в любом случае окупится в будущем.
Даже если человека поджидают в жизни интересные перипетии, то и в отношении собственного жилья сохраняется определенная гибкость. Если необходимо переехать в другой город или страну, вы можете сдавать собственное жилье. Если вы хотите жилье продать, то и этот вариант всегда имеется. Кроме того, вы можете сделать это, находясь за границей, с помощью брокера и в цифровом формате. И, конечно, нет смысла опасаться, что после покупки квартиры человек будет постоянно связан договором и его нельзя будет расторгнуть.
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