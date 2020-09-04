Что лучше — снимать жилье или купить свое? Рассказывает специалист

“Поскольку все люди разные, сложно дать единый ответ на вопрос, снимать дом или покупать. Те люди, которые ценят чувство защищенности и уверенности, могут быть более склонны к покупке, и те, кто готов менять место жительства каждые несколько лет, также преуспеют в аренде жилья, — сказал руководитель партнерских отношений Luminor Baltikum Кристьян Ясинский. — С другой стороны, в какой-то момент люди, выбравшие вариант аренды, также должны подумать о далеком будущем, потому что аренда жилья в пенсионном возрасте может оказаться непосильной задачей”.

Покупка — это инвестиция



Самый большой плюс покупки жилья состоит в том, что по окончании срока кредита оно полностью принадлежит человеку. Таким образом, он не выплачивал косвенно платеж по кредиту незнакомцу и не приносил ему такой же дополнительный доход каждый месяц, а платил, чтобы иметь собственное жилье. Еще одно преимущество собственного жилья в том, что его можно спроектировать и отремонтировать по вашему усмотрению.

“Покупка жилья связана с определенными расходами, такими как плата за договор и нотариальный сбор, но если предположить, что арендованное жилье должно заменяться каждые пару лет и все первоначальные затраты должны оплачиваться снова, это фактически такие же расходы”, — добавил Ясинский.

По его словам, может даже случиться так, что покупка жилья обойдется дешевле. Если вы сравните арендную плату и ежемесячный платеж по кредиту, то вы действительно можете позволить себе больше при выплате кредита. Арендная плата за 2-комнатную квартиру в среднем по Таллинну составляет около 400–500 евро в месяц. Однако, взяв ипотечный кредит, вы можете позволить себе 2-комнатную квартиру в новостройке и в гораздо лучшем состоянии по текущей процентной ставке, и даже 3-комнатную квартиру в загородном районе.

Аренда — гибкий вариант



Если человек решает жилье снимать, он сохраняет некоторую гибкость. Например, если на горизонте внезапно появляется дом вашей мечты или работа в другом городе, вы можете быстро отказаться от съемного жилья и продолжить свободно шагать по жизни. Как правило, бессрочный договор аренды может быть расторгнут с уведомлением за 1–3 месяца, в зависимости от его содержания.