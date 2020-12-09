Что могло бы означать для рынка недвижимости повторное введение чрезвычайного положения?

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман считает, что согласно некоторым теориям с введением чрезвычайного положения уже опоздали. “Еще в сентябре, в ходе бесед в узком кругу, экономические эксперты пришли к единому мнению — лучше месячная пауза в хозяйственной деятельности, чем страх и паника, испытываемые на протяжении нескольких месяцев, и кульминацией которых все равно станет “запирание” всего общества на замок”, — добавил он.

“Вовсе не нужно быть Эйнштейном для понимания того, что если во многих местах проблема уже вышла из-под контроля, то такого же развития событий можно ожидать и у нас. Эстонские вирусологи и математики уже на протяжении нескольких месяцев составляли графики и описывали сегодняшнюю ситуацию. И они не так сильно ошибались в своих расчетах. Однако те, кто принимает решения, — не математики, а политики, которые беспокоятся, прежде всего, о будущем количестве голосов на выборах.

Важно помнить, что практика затягивания принятия важного решения может нанести еще больший ущерб, что подтверждает, хотя бы, печальный опыт Швеции. В конце лета предприниматели неоднократно обращались к правительству, убеждая его вновь остановить общественную жизнь на один месяц, что позволило бы справиться с этой напастью, однако все просьбы были проигнорированы. Теперь же у нас больше заболевших и больше скончавшихся, медицинские работники просто хватаются руками за голову, а вся сфера экономики может получить еще больший удар, поскольку на смену “кашлю”, продолжавшемуся на протяжении нескольких месяцев, в худшем случае может прийти глубокая экономическая кома, наступления которой не желает никто”, — сказал Сооман.

“Если вакцина не поступит в ближайшем будущем, а противники масочного режима продолжат свою кампанию, то сильнейший удар будет нанесен уже всему обществу, в том числе и экономике, включая сектор недвижимости. И произойти это может по той причине, что чем дольше длятся ограничения, тем меньше требуется рабочих рук, то есть, растет безработица, и возникает все больше должников. Чем больше становится должников, тем больше проводится