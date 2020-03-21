Финансовая паника, охватившая уже почти весь мир, посредством разных секторов достигла и Эстонии. При этом, как ни парадоксально, уберечь рынок недвижимости от надвигающейся угрозы может именно нехватка предложения, на протяжении многих лет подвергавшаяся активной критике.
Что может спасти эстонский рынок недвижимости от надвигающейся угрозы?
“В период, когда мировая экономика демонстрирует признаки некоторого спада, данная тенденция неизбежно затрагивает и нас. Однако в сфере продажи жилплощади сегодня сложился своеобразный буфер — на разогревшемся рынке, в первую очередь, начинает увеличиваться продолжительность периода продаж, а дальнейшее уже будет зависеть от того, как долго продлится глобальная неразбериха”, — сказал член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
“Сегодня на рынке недвижимости квартиры в новостройках продаются еще в течение строительного периода, и даже вторичное жилье в более-менее приличном состоянии находит своих покупателей за неделю-другую, что нельзя назвать совсем обычной ситуацией. Количество предложений как в Таллинне, так и в других городах Эстонии достигло самого низкого исторического уровня, и это создает своего рода буферную зону. Ничего страшного не случится, если вследствие уменьшения числа покупателей период продажи квартир увеличится даже в два раза, поскольку никто из-за этого голодным не останется, — пояснил Сооман. — В случае более продолжительного застоя, естественно, придется быть готовым к более крупным неприятностям. Однако сейчас большинство из нас и так живет сегодняшним днем, поэтому любые прогнозы совершенно бессмысленны”, — признался он.
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