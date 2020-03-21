Что может спасти эстонский рынок недвижимости от надвигающейся угрозы?

“В период, когда мировая экономика демонстрирует признаки некоторого спада, данная тенденция неизбежно затрагивает и нас. Однако в сфере продажи жилплощади сегодня сложился своеобразный буфер — на разогревшемся рынке, в первую очередь, начинает увеличиваться продолжительность периода продаж, а дальнейшее уже будет зависеть от того, как долго продлится глобальная неразбериха”, — сказал член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

“Сегодня на рынке недвижимости квартиры в новостройках продаются еще в течение строительного периода, и даже вторичное жилье в более-менее приличном состоянии находит своих покупателей за неделю-другую, что нельзя назвать совсем обычной ситуацией. Количество предложений как в Таллинне, так и в других городах Эстонии достигло самого низкого исторического уровня, и это создает своего рода буферную зону. Ничего страшного не случится, если вследствие уменьшения числа покупателей период продажи квартир увеличится даже в два раза, поскольку никто из-за этого голодным не останется, — пояснил Сооман. — В случае более продолжительного застоя, естественно, придется быть готовым к более крупным неприятностям. Однако сейчас большинство из нас и так живет сегодняшним днем, поэтому любые прогнозы совершенно бессмысленны”, — признался он.

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