Что надо знать эстоноземельцам о жилищных кредитах во время кризиса? Рассказывает банк

На самые распространенные вопросы отвечает руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.

Выдаются ли новые жилищные кредиты в нынешних условиях?

Да, Swedbank продолжает выдачу кредитов как частным лицам, так и предприятиям. Если в марте и апреле спрос на жилищные кредиты ожидаемо и существенно снизился, то сейчас мы видим постепенное восстановление спроса. Жилищный кредит, как правило, хотят взять те люди, которые уверены в своем месте работы и доходе и которые хотели приобрести жилье еще до начала кризиса. Конечно, есть и те, кто задумался о покупки недвижимости только сейчас. Они изучают свои кредитные возможности и процесс покупки, чтобы в подходящий момент осуществить этот план.

Что вы порекомендуете людям, которые хотят взять кредит?

Мы рекомендуем очень тщательно взвесить необходимость в кредите и все сопутствующие риски. Наибольший риск касается платежеспособности, поэтому важно обратить внимание на стабильность вашего дохода. Следует реально оценить вероятность снижения или исчезновения дохода и понять, каким будет выход, если такое произойдет.

Даже если у человека имеются средства на первый взнос и даже некоторый финансовый буфер на случай непредвиденных обстоятельств, нужно понимать, что жилищный кредит — это долгосрочное обязательство.

Следует отметить, что во взвешенном и продуманном решении заинтересован и банк, и сам человек. В случае сомнений или неуверенности разумно подождать, пока не станет ясно, какое именно влияние оказала пандемия на экономику в целом и бюджет конкретной семьи в частности. К данной ситуации очень хорошо подходит пословица: семь раз отмерь, один раз отрежь.

В свете риска сокращения доходов говорится и о евриборе. В случае роста еврибора на сколько вырастут платежи по жилищным кредитам?

Процент по кредиту состоит из маржи и базового интресса. Если маржа остается неизменной, то базовый интресс меняется каждые шесть месяцев. С ростом ставки еврибора увеличивается и месячный платеж и наоборот. Сейчас еврибор отрицательный, поэтому на настоящий момент он на месячных платежах не отражается. Однако ходатайствующие о кредите должны быть готовы к тому, что если еврибор станет положительным, то месячные платежи увеличатся.