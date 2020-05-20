Несмотря на то, что в связи с пандемией многие жители Эстонии пересмотрели свои планы на покупку недвижимости, сделки продолжают заключаться и люди хотят знать о возможностях получения кредита в сложившейся ситуации.
Что надо знать эстоноземельцам о жилищных кредитах во время кризиса? Рассказывает банк
На самые распространенные вопросы отвечает руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.
Выдаются ли новые жилищные кредиты в нынешних условиях?
Да, Swedbank продолжает выдачу кредитов как частным лицам, так и предприятиям. Если в марте и апреле спрос на жилищные кредиты ожидаемо и существенно снизился, то сейчас мы видим постепенное восстановление спроса. Жилищный кредит, как правило, хотят взять те люди, которые уверены в своем месте работы и доходе и которые хотели приобрести жилье еще до начала кризиса. Конечно, есть и те, кто задумался о покупки недвижимости только сейчас. Они изучают свои кредитные возможности и процесс покупки, чтобы в подходящий момент осуществить этот план.
Что вы порекомендуете людям, которые хотят взять кредит?
Мы рекомендуем очень тщательно взвесить необходимость в кредите и все сопутствующие риски. Наибольший риск касается платежеспособности, поэтому важно обратить внимание на стабильность вашего дохода. Следует реально оценить вероятность снижения или исчезновения дохода и понять, каким будет выход, если такое произойдет.
Даже если у человека имеются средства на первый взнос и даже некоторый финансовый буфер на случай непредвиденных обстоятельств, нужно понимать, что жилищный кредит — это долгосрочное обязательство.
Следует отметить, что во взвешенном и продуманном решении заинтересован и банк, и сам человек. В случае сомнений или неуверенности разумно подождать, пока не станет ясно, какое именно влияние оказала пандемия на экономику в целом и бюджет конкретной семьи в частности. К данной ситуации очень хорошо подходит пословица: семь раз отмерь, один раз отрежь.
В свете риска сокращения доходов говорится и о евриборе. В случае роста еврибора на сколько вырастут платежи по жилищным кредитам?
Процент по кредиту состоит из маржи и базового интресса. Если маржа остается неизменной, то базовый интресс меняется каждые шесть месяцев. С ростом ставки еврибора увеличивается и месячный платеж и наоборот. Сейчас еврибор отрицательный, поэтому на настоящий момент он на месячных платежах не отражается. Однако ходатайствующие о кредите должны быть готовы к тому, что если еврибор станет положительным, то месячные платежи увеличатся.
Например:
Сумма кредита составляет 80 000 евро, срок погашения: 22 года, процентная ставка: еврибор за 6 месяцев + 2,4%. На момент выдачи кредита еврибор оставляет –0,245% в год, то есть общий процент по кредиту 2,4% в год (поскольку еврибор отрицательный, его приравнивают к нулю). Согласно графику месячный платеж составляет 390,33 евро. Еврибор по кредитному договору меняется каждые 6 месяцев.
Если еврибор вырастет до 0,1% (то есть общая процентная ста
вка составит 2,5%), то месячный платеж составит 394,27 € (рост 3,94 €).
Если еврибор вырастет до 1% (то есть общая процентная ставка составит 3,4%), то месячный платеж составит 430,77 € (рост 40,44 €).
Если еврибор вырастет до 2% (то есть общая процентная ставка составит 4,4%), то месячный платеж составит 473,51 € (рост 83,18 €).
Если еврибор вырастет до 5% (то есть общая процентная ставка составит 7,4%), то месячный платеж составит 614,60 € (рост 224,27 €).
В истории бывали случаи, когда еврибор поднимался и выше 5%.
Как изменился процесс рассмотрения ходатайств о кредите? Принимается ли во внимание больше факторов, чем ранее?
При рассмотрении ходатайства банк рассматривает несколько факторов: доход ходатая, корректность исполнения предыдущих обязательств, залог и его состояние, самофинансирование т. д. При оценке кредитоспособности мы исходим прежде всего из регулярных ежемесячных доходов и расходов семьи.
Это позволяет понять, каким образом кредит отразится на финансовом равновесии семьи и не станет ли регулярная выплата обузой. Конечно же, всегда важен и экономический контекст: в каком секторе ожидается рост народной экономики в соответствии со спросом на рабочую силу и наоборот.
На этот аспект мы обращаем особое внимание, поскольку вызванный пандемией кризис оказал влияние на множество предприятий в различных отраслях промышленности. Решение о выдаче или невыдаче кредита всегда принимается индивидуально в зависимости от конкретного клиента. Во внимание при анализе принимаются разные факторы, поэтому ходатаи с одинаковым доходом могут получить разные решения.
Упадут ли цены на недвижимость?
Спустя месяц после объявления чрезвычайного положения мы не наблюдали существенного падения цен на рынке недвижимости. Сейчас спрос на жилье немного снизился, но и предложений в различных регионах стало меньше.
Многие покупатели и продавцы решили принять выжидательную позицию, и это держит цены на стабильном уровне. Торговаться в ценах было принято и до чрезвычайного положения. Если ситуация затянется, то небольшие колебания в ценах произойдут, в основном за счет, продавцов, которые более не смогут или не захотят откладывать продажу своей недвижимости.
Ужесточались ли ставка самофинансирования?
Мы не меняли ставки самофинансирования. Минимальная ставка составляет 15%. Она походит ходатаям с идеальной кредитной историей, у которых достаточно сбережений и которые покупают ликвидную недвижимость. Если ходатай относится к целевой группе поручительства Kredex, возможно и самофинансирование в размере 10%. Это молодые семьи, молодые специалисты, ветераны и те, кто приобретает энергосберегающую недвижимость.
Действительная средняя величина самофинансирования составляет около 30%.
Некоторые покупатели квартир в новостройках переживают, что они уже заключили обязательственно-правой договор, но у них урезали зарплату или они вовсе лишились дохода, либо снизилась рыночная стоимость недвижимости. Что это означает для них?
Перед заключением договора о вещном праве мы проверяем, готова ли недвижимость и позволяет ли платежеспособность ходатая принять в пользование желаемую сумму кредита. Изменение в рыночной стоимости не оказывает влияния на кредит.
Если платежеспособность снизилась на столько, что кредит более не под силу и кредитополучатель сам подтверждает это, выплата кредита становится неразумным. NB! Каждая ситуация рассматривается индивидуально, поскольку все случаи разные.
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