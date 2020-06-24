Что нужно знать, чтобы получить жилищный кредит, и что на самом деле влияет на кредитную историю

Многие с нетерпением ждут падения цен на недвижимость осенью, поскольку позволить себе жилье при ценах в 2000 евро за квадратный метр может далеко не каждый. Говорят даже, что застройщики будут отдавать квартиры практически за копейки, потому что им не нужны дома-призраки, где за отопление и освещение пустующих квартир фирмам нужно платить самим.

Поэтому те, кто планировал покупку жилья, активно копят деньги и присматривают себе подходящий вариант. Однако есть нюансы, о которых важно знать, и банковские сотрудники приоткрыли для ”МК-Эстонии” завесу тайны.

История первая



”Мой работодатель этой весной решил воспользоваться помощью от государства, — рассказывает жительница Таллинна Екатерина. — Фирма у нас большая, оборот действительно слегка упал. Но когда нас собрали, нам сказали: ”Мы вам сейчас снизим зарплаты, но Касса по безработице все компенсирует. Мы можем платить вам и так, но, если дают деньги, грех этим не воспользоваться, правда? Мы согласились, тем более что босс сразу же после второй компенсации обещал вернуть зарплаты на прежний уровень. А сейчас я читаю, что банки теперь отказывают тем, кто получал пособие, в кредите. А мы с молодым человеком хотели взять осенью квартиру в ипотеку. Правда ли, что действительно всем отказывают?”

Все представители банков на этот вопрос отмечают, что каждое решение индивидуально, но в то же время можно проследить некоторые ключевые моменты, на которые аналитики обращают наибольшее внимание при вынесении решения.

”Мы охотно выдаем кредиты, поскольку это — один из наших основных видов деятельности, — говорит представитель Swedbank Анне Пяргма. — Но мы анализируем как доход ходатайствующего, так и то, насколько корректно он до этого исполнял свои обязательства. Учитывают также залог, его состояние и долю самофинансирования”.

При оценке платежеспособности, в первую очередь, в банке рассматривают регулярные доходы и расходы семьи. В расчет идет и экономический контекст: в каком секторе ожидается рост и спрос на рабочую силу, а в каком — нет. На этот аспект Swedbank обращает особое внимание, так как вызванный пандемией кризис повлиял на многие предприятия.