Действительно ли цены на недвижимость понизятся? Отвечает эксперт

“Слишком часто любители сенсаций выуживают из данных статистики случаи значительных колебаний и используют их для привлечения внимания. При этом, однако, они не отдают себе отчет о том, что подобные противоречивые сообщения никоим образом не способствуют повышению надёжности сектора недвижимости”, — рассуждает он.

“На самом деле, по данным статистики в январе в минусе оказались как индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра сделок в 17 важнейших городах (-9% или 1 559 евро/м²), так и средняя стоимость сделок в Таллинне (-7% или 1984 евро/м²), и ничего не подешевело. Влияние на зафиксированный в декабре скачок вверх средних статистических показателей оказала волна вещно-правовых сделок, заключенных на рынке новостроек, бόльшая часть которых по традиции приходится на конец года. Именно это явление и стало причиной высоких показателей последнего месяца года, в то время как в январе цифры опять понизились, поскольку в начале года структура сделок вновь постепенно вернулась на привычное место”, — пояснил Сооман.

“Эстонский рынок недвижимости настолько чувствительный, что при совершении сделки, которая на несколько десятков дороже или дешевле средней, графики показателей уже начинают сильно колебаться. Повышение или понижение цен можно оценивать только в разрезе конкретных объектов, а не бездумно глядя на график. Если спад действительно произойдет, то мы станем первыми, кто известит рынок об этом”, — добавил он.

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