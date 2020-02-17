17.02.2020, 12:00

Действительно ли цены на недвижимость понизятся? Отвечает эксперт


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PEETRI KÜLA 94
Foto on illustratiivne.Foto: TERJE LEPP

Несколько дней назад мы узнали ошеломляющую новость о том, что в январе таллиннская недвижимость стоила на 6,7 процента “дешевле”, чем в конце минувшего года. “К радости одних и к огорчению других, в данном случае информация оказалась вводящей в заблуждение, и на самом деле ничего не подешевело”, — утверждает член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

“Слишком часто любители сенсаций выуживают из данных статистики случаи значительных колебаний и используют их для привлечения внимания. При этом, однако, они не отдают себе отчет о том, что подобные противоречивые сообщения никоим образом не способствуют повышению надёжности сектора недвижимости”, — рассуждает он.

“На самом деле, по данным статистики в январе в минусе оказались как индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра сделок в 17 важнейших городах (-9% или 1 559 евро/м²), так и средняя стоимость сделок в Таллинне (-7% или 1984 евро/м²), и ничего не подешевело. Влияние на зафиксированный в декабре скачок вверх средних статистических показателей оказала волна вещно-правовых сделок, заключенных на рынке новостроек, бόльшая часть которых по традиции приходится на конец года. Именно это явление и стало причиной высоких показателей последнего месяца года, в то время как в январе цифры опять понизились, поскольку в начале года структура сделок вновь постепенно вернулась на привычное место”, — пояснил Сооман.

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“Эстонский рынок недвижимости настолько чувствительный, что при совершении сделки, которая на несколько десятков дороже или дешевле средней, графики показателей уже начинают сильно колебаться. Повышение или понижение цен можно оценивать только в разрезе конкретных объектов, а не бездумно глядя на график. Если спад действительно произойдет, то мы станем первыми, кто известит рынок об этом”, — добавил он.

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