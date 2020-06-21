Департамент статистики: изменение индекса жилищных цен было самым большим за последние пять лет

По данным Департамента статистики, в первом квартале 2020 года индекс жилищных повысился цен по сравнению с первым кварталом 2019 года на 11,5%. Последний раз большее изменение индекса наблюдалось в третьем квартале 2014 года, когда оно составляло 13,2%.
По словам аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, цены на квартиры выросли по сравнению с первым кварталом 2019 года на 11,3%, а цены на дома — на 11,7%. “Более всего, или на 12,1% выросли цены на квартиры в Таллинне, в прилегающих к Таллинну регионах вместе с Тарту и Пярну — на 8,9% и в остальных частях Эстонии — на 12%”, — дополнила Сяйнаст.
Индекс жилищных цен демонстрирует изменение цен за квадратный метр при совершении домохозяйствами сделок для покупки жилья. Расчет индекса жилищных цен производится относительно квартир и домов.
Индекс жилищных цен, I квартал 2005 – I квартал 2020 (2010 = 100)
Изменение индекса цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в первом квартале 2020 года составило по сравнению с тем же кварталом 2019 года 8,6%.
Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, характеризует изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс состоит из четырех частей: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.
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