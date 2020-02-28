По предварительным данным Департамента статистики, в 2019 году эстонские строительные предприятия построили в Эстонии и за рубежом в целом на 3,2 миллиарда евро, что на 3% больше, чем годом ранее. С учетом только эстонского строительного рынка объем строительства остался на уровне предыдущего года.
Департамент статистики: спрос на новые жилые площади по-прежнему сохраняется
В Эстонии и за рубежом зданий построено на 2,2 миллиарда евро и сооружений — на 1,0 миллиард евро. В сравнении с 2018 годом зданий построено на 8% больше и сооружений — на 6% меньше.
На местный строительный рынок наибольшее влияние оказало снижение объема строительства сооружений. Строительство зданий по итогам года осталось в плюсе благодаря успешному четвертому кварталу. Объём строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, за год увеличился более чем на половину, в основном за счет строительства зданий. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составила в общем объеме строительства 8%, а годом ранее — 6%.
Начиная с 2012 года сохраняет тенденцию роста строительство нового жилья. По данным Регистра строений, в прошлом году разрешение на эксплуатацию получили 7014 новых жилых помещения — это на 542 жилых помещения больше, чем годом ранее. Как и прежде, больше всего нового жилья построено в Таллинне, близлежащих к столице волостях и в Тартуском уезде. Среди недавно построенного жилья большинство составили 2- и 4-комнатные жилые помещения, а их средняя площадь — 94 квадратных метра.
В прошлом году выдано 8025 разрешений на строительство жилых помещений и наиболее предпочтительным типом жилья были многоквартирные дома. Разрешение на эксплуатацию получили 1410 нежилых помещения с полезной площадью 0,7 млн квадратных метра. Больше всего добавилось новых промышленных, складских и торговых площадей. В сравнении с 2018 годом сократилась как площадь разрешенных к эксплуатации нежилых помещений, так и объём их строительства.
В IV квартале 2019 года строительные предприятия построили собственными силами на 877 млн евро, что в сравнении с тем же кварталом 2018 года на 9% больше. Зданий построено на пятую часть больше и сооружений — на 8% меньше.
Индекс объема строительного производства и его тенденция, I квартал 2003 — IV квартал 2019 (2015 = 100)
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