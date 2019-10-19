Девелоперская компания Liven расширяется и привлекает финансирование в размере 3 млн евро

Целью является увеличение объемов продаж в ближайшие годы до уровня 300 новых квартир в год. Образован совет, в состав которого вошли Андрес Аавик, Андрес Ярвинг и Пеэтер Мянд. При этом предприятие теперь называется Liven AS.

Компания Liven в течение шести лет деятельности заняла прочную позицию на таллиннском рынке жилья. В прошлом году предприятие заработало прибыль 1,58 миллиона евро при обороте 2,9 миллиона евро. В условиях успешных продаж в квартирных домах компания Liven, которая ранее работала в качестве товарищества с ограниченной ответственностью, приняла решение привлечь дополнительный капитал. При содействии новых акционеров и дополнительного капитала предприятие планирует финансировать покупку новых участков недвижимости в Таллинне и, тем самым, предложить своим клиентам еще более широкий выбор.

Руководитель Liven Андеро Лаур подтверждает, что на столичном рынке недвижимости имеется большой спрос на тщательно продуманное и стильное жилье. “Разработки недвижимости, осуществляемые компанией Liven, очень популярны. Более половины квартир находят своего собственника еще до начала строительства. А к моменту сдачи дома почти все квартиры уже проданы”, — комментирует Лаур.