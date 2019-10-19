Компания Liven, занимающаяся разработкой недвижимости, преобразовалась в акционерное общество и привлекла капитал в размере трех миллионов евро, чтобы приобрести больше участков, подходящих для застройки новыми квартирными домами.
Девелоперская компания Liven расширяется и привлекает финансирование в размере 3 млн евро
Целью является увеличение объемов продаж в ближайшие годы до уровня 300 новых квартир в год. Образован совет, в состав которого вошли Андрес Аавик, Андрес Ярвинг и Пеэтер Мянд. При этом предприятие теперь называется Liven AS.
Компания Liven в течение шести лет деятельности заняла прочную позицию на таллиннском рынке жилья. В прошлом году предприятие заработало прибыль 1,58 миллиона евро при обороте 2,9 миллиона евро. В условиях успешных продаж в квартирных домах компания Liven, которая ранее работала в качестве товарищества с ограниченной ответственностью, приняла решение привлечь дополнительный капитал. При содействии новых акционеров и дополнительного капитала предприятие планирует финансировать покупку новых участков недвижимости в Таллинне и, тем самым, предложить своим клиентам еще более широкий выбор.
Руководитель Liven Андеро Лаур подтверждает, что на столичном рынке недвижимости имеется большой спрос на тщательно продуманное и стильное жилье. “Разработки недвижимости, осуществляемые компанией Liven, очень популярны. Более половины квартир находят своего собственника еще до начала строительства. А к моменту сдачи дома почти все квартиры уже проданы”, — комментирует Лаур.
Хорошим примером является квартирный дом по адресу ул. Суур-Патарей, 6 в Каламая, который будет готов следующей весной и где большинство квартир уже куплено. “Мы хотим стать первым выбором покупателя недвижимости в Таллинне, и цель заключается в том, чтобы сделать покупку квартиры удобной для клиента. У нас можно приобрести квартиру вместе с кухней, шкафом-гардеробом, светильниками и даже со шторами. Кроме того, мы предлагаем удобную виртуальную среду, при помощи которой покупатель может ознакомиться со своей квартирой и сделать выбор в отношении отделки. Мы хотим, чтобы ранние покупатели тоже могли получить максимально точный обзор того, каким будет их новое жилье”, — поясняет Лаур.
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Компанией Liven на данный момент сдано в эксплуатацию свыше 300 квартир, и на разных этапах строительства находится более 1000 квартир. В конце этого года начнется строительство нового квартирного дома по адресу ул. Аласи 5 в Копли, а в следующем году компания планирует приступить к продаже и строительству четырех новых проектов.
Компания Liven была основана в 2014 году с целью жилищного строительства в Таллинне. В состав совета входят Андрес Аавик, Андрес Ярвинг и Пеэтер Мянд. Компания построила жилые дома в разных районах столицы, например, квартирный дом премиум-класса по адресу ул. Тоом-Кунинга, 21, жилой дом “Katla Maja” в индустриальном стиле, расположенный недалеко от Котла культуры, жилой дом по ул. Вяэна, 11 с помещением, предназначенным для спортивных хобби, и т.д.
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