В конце июня началась реконструкция здания бывшего художественного музея в Старом городе Тарту. В результате к июлю 2021 года будет готов эксклюзивный многоквартирный дом Vallikraavi Villa.
ДО И ПОСЛЕ | Роскошный симбиоз истории и современности: бывший Тартуский художественный музей превратится в эксклюзивный жилой дом
Историческое здание было спроектировано в 1876 году известным тартуским инженером-строителем Отто Шредером именно как жилой дом. В советское время дом, в котором также жил известный поэт Густав Суйтс, был преобразован в Тартуский художественный музей, который работал почти 70 лет. В 2019 году на открытом аукционе историческое здание приобрела компания OÜ Hausers Grupp. В сотрудничестве с архитектурным бюро KAOS Arhitektid и девелопером Valli Villa OÜ здание превратится в роскошный многоквартирный дом.
В отличающейся исторической архитектурой Vallikraavi Villa появятся 29 1-3-комнатных квартир, а относящееся к ней и находящееся во дворе здание будет разделено на две жилых части. Цены на квартиры составят от 69 900 до 250 000 евро.
“В ситуации, когда многие строительные компании увольняют рабочих и приостанавливают проекты, мы рискнули взяться за новую большую работу и смело продолжить строительство. Хотя многие опасались худшего, коронавирус на самом деле не снизил интерес к квартирам, и в настоящий момент мы не видим необходимости замедлять развитие недвижимости. Напротив, Vallikraavi Villa является хорошим примером того, что наш оптимизм действительно принес свои плоды — хотя работы только стартовали, более половины квартир в этом особенном доме уже продано”, — рассказал Томи Саарон, член правления компании Hausers Ehitus OÜ, генерального подрядчика по строительству и развитию проекта Vallikraavi Villa.
Маргит Ауле, партнер в спроектировавшем Vallikraavi Villa архитектурном бюро KAOS, отметила, что будущий многоквартирный дом представляет собой прекрасно вписывающийся в старый город удачный симбиоз современной и исторической архитектуры, в работе над которым стояла цель сохранить как можно больше оригинальных элементов. “Исторические элементы фасада, двери, ценные изразцовые печи и многое другое останутся подлинными. Надстройку советских времен мы заменим новым мансардным этажом, в решении которого задействованы люкарны. Расположенная во дворе дома пристройка следует этому же солидному стилю, сочетающему исторические и современные элементы. Исторические кирпичные стены вступают в диалог с новым темным кирпичом и вальцованной жестью”, — описала Ауле.
Получившая новую жизнь Vallikraavi Villa была отмечена на престижном международном архитектурном визуальном конкурсе Architizer: One Rendering Challenge. На конкурсе подчеркнули уважение к истории здания и способность архитектора создать невидимую связь между прошлым, настоящим и современной атмосферой.
Представляющее культурно-историческую ценность здание находится в тартуском старом городе по соседству с Тоомемяги — по адресу Валликраави, 14. “Новое жилье здесь найдут для себя те, кто ценит историческую атмосферу и архитектуру, хочет жить в лучшем районе Тарту, но вместе с тем наслаждаться тишиной и зеленым окружением. Квартиры подходят для постоянного проживания и для сдачи в аренду. Квартиры Vallikraavi Villa являются превосходной инвестиционной возможностью — ведь многие ищут не просто дом, а что-то особенное и необычное”, — прокомментировал член правления Valli Villa OÜ Мартин Вияск.
Девелопер Valli Villa OÜ входит в концерн Hausers Grupp, занимающийся развитием недвижимости и строительством. Hausers Grupp строит многоквартирные и рядные дома, офисные, складские и производственные здания, торговые площади и различные коммерческие здания.
Vallikraavi Villa спроектировало архитектурное бюро KAOS Arhitektid, работы которого привлекают современными экспериментальными решениями и часто находятся в диалоге с памятниками старины. Об успешности предприятия свидетельствуют такие признанные проекты, как, например, замок в Хаапсалу, Park Hotell в Вильянди, литейный завод Noblessner, посольства Эстонии в Москве и Лондоне, Познавательный центр Energia в Таллинне и ряд других.
Так здание выглядит сейчас:
Так здание будет выглядеть после реконструкции:
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