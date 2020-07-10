ДО И ПОСЛЕ | Роскошный симбиоз истории и современности: бывший Тартуский художественный музей превратится в эксклюзивный жилой дом

Историческое здание было спроектировано в 1876 году известным тартуским инженером-строителем Отто Шредером именно как жилой дом. В советское время дом, в котором также жил известный поэт Густав Суйтс, был преобразован в Тартуский художественный музей, который работал почти 70 лет. В 2019 году на открытом аукционе историческое здание приобрела компания OÜ Hausers Grupp. В сотрудничестве с архитектурным бюро KAOS Arhitektid и девелопером Valli Villa OÜ здание превратится в роскошный многоквартирный дом.

В отличающейся исторической архитектурой Vallikraavi Villa появятся 29 1-3-комнатных квартир, а относящееся к ней и находящееся во дворе здание будет разделено на две жилых части. Цены на квартиры составят от 69 900 до 250 000 евро.

“В ситуации, когда многие строительные компании увольняют рабочих и приостанавливают проекты, мы рискнули взяться за новую большую работу и смело продолжить строительство. Хотя многие опасались худшего, коронавирус на самом деле не снизил интерес к квартирам, и в настоящий момент мы не видим необходимости замедлять развитие недвижимости. Напротив, Vallikraavi Villa является хорошим примером того, что наш оптимизм действительно принес свои плоды — хотя работы только стартовали, более половины квартир в этом особенном доме уже продано”, — рассказал Томи Саарон, член правления компании Hausers Ehitus OÜ, генерального подрядчика по строительству и развитию проекта Vallikraavi Villa.

Маргит Ауле, партнер в спроектировавшем Vallikraavi Villa архитектурном бюро KAOS, отметила, что будущий многоквартирный дом представляет собой прекрасно вписывающийся в старый город удачный симбиоз современной и исторической архитектуры, в работе над которым стояла цель сохранить как можно больше оригинальных элементов. “Исторические элементы фасада, двери, ценные изразцовые печи и многое другое останутся подлинными. Надстройку советских времен мы заменим новым мансардным этажом, в решении которого задействованы люкарны. Расположенная во дворе дома пристройка следует этому же солидному стилю, сочетающему исторические и современные элементы. Исторические кирпичные стены вступают в диалог с новым темным кирпичом и вальцованной жестью”, — описала Ауле.