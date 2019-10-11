Долги застройщиков угрожают многим покупателям квартир серьезными проблемами

Пару лет назад на продажу были выставлены новые квартиры в Харьюмаа, которые в то время казаались идеальной инвестицией — новый дом, отличное расположение и почти нулевой расход энергии, для чего планировали установить около 400 солнечных панелей.

Однако вскоре начали проявляться недостатки и инвестиция оказалась не такой уж и идеальной. После подписания договора купли-продажи выяснилось, что Налогово-таможенный департамент арестовал квартиры из-за долгов застройщика.

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