11.10.2019, 11:30

Долги застройщиков угрожают многим покупателям квартир серьезными проблемами


Dekor
EST
Долги застройщиков угрожают многим покупателям квартир серьезными проблемами
Pixabay

В Харьюмаа несколько семей ждал неприятный сюрприз, когда выяснилось, что их квартиры в новостройке сразу после сделки арестовал Налогово-таможенный департамент, пишет Äripäev.

Пару лет назад на продажу были выставлены новые квартиры в Харьюмаа, которые в то время казаались идеальной инвестицией — новый дом, отличное расположение и почти нулевой расход энергии, для чего планировали установить около 400 солнечных панелей.

Однако вскоре начали проявляться недостатки и инвестиция оказалась не такой уж и идеальной. После подписания договора купли-продажи выяснилось, что Налогово-таможенный департамент арестовал квартиры из-за долгов застройщика.

Читайте также:

Во избежание сюрпризов: что учесть при покупке жилья в новостройке

Читайте также:

В Харьюмаа дефицит частных домов и земельных участков. В чем причина?

За какой срок новая квартира в Эстонии находит своего владельца?

Читайте также: