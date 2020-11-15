Долго ждать не пришлось: количество сделок восстановилось до прошлогоднего уровня

По корригированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в сентябре составлял 1 566 евро/м². Если в сентябре в индексированных городах были совершены 1 474 сделки с квартирной собственностью, то в октябре количество сделок достигло 1 501. Для сравнения — в октябре 2019 года в индексированных городах было совершено 1 510 сделок с квартирной собственностью.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что общество преодолело первый испуг. “Сохранит ли рынок недвижимости и дальше свою активность, во многом зависит от того, насколько хорошо мы сможем держать вирус под контролем. Вместе с тем, уже в первой половине ноября мы стали свидетелями резкого роста числа зараженных, что неизбежно вновь отпугнет какое-то количество людей от рынка”, — констатировал он. “Важнее всего, чтобы безработица не приобрела слишком широкий масштаб, поскольку это имело бы разрушительные последствия для всей экономики, в том числе и для рынка недвижимости”, — добавил Сооман.

В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2019 года, индекс расположен на 3 процента ниже. При сопоставлении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²) индекс Pindi превышает его на 165 процента.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем пятнадцатилетней истории.