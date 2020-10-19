ДОМ УЖАСОВ | Молодая семья купила квартиру мечты в Нымме, но их жизнь превратилась в кошмар

На первый взгляд все выглядело красиво. Анна и Таави (имена изменены — прим.ред.) думали, что нашли именно то, что искали. Добротный деревянный дом в Нымме, три комнаты, веранда, из окна открывается вид на заснеженный сад. Соседи тоже вроде бы спокойные и вежливые люди. По крайней мере, так сказал маклер.

Весной 2016 года семья переехала в купленное жилье. Квартира располагается на втором этаже, состояние хорошее. Анна и Таави лишь поменяли обои в гостиной и отреновировали часть деревянных окон.

Сейчас Таави говорит, что если бы они знали, что их ждет, то ни за что бы не купили эту квартиру. Выяснилось, что предыдущие хозяева не только оставили им эти три комнаты и красивую веранду, но и скандальных соседей снизу.

Таави считает, что попал в западню. “Мы не можем даже продать ее, — сетует мужчина. — Кому нужна такая проблемная недвижимость? Продать квартиру, утаив реальное положение дел? Нет, мне такая плохая карма не нужна”.

Жилье было приобретено у другой молодой пары, Керли и Тобиаса. Им тоже за тридцать, у них тоже есть ребенок и они оба тоже — ценные специалисты. Анна и Таави даже не могли подумать, что вместе с квартирой получат нечто ужасное.

Теперь, четыре с половиной года спустя, их адвокаты Симо Сооло и Мария Мяги-Рохтметс сидят в своем бюро на улице Татари и перебирают содержимое толстых папок.

“На самом деле долевую собственность как форму собственности я не рекомендую. В Нымме много красивых домов, где между соседями конфликт, — говорит Мяги-Рохтметс. — Если это проблемы с качеством строительства, например, если сломался обогреватель, то их можно исправить, а вот от плохих соседей просто так не избавишься. Если у тебя имеется такой очень плохой сосед, то это создаст напряженную атмосферу и в семье. В результате запустится весь процесс, из-за которого вся твоя жизнь пойдет насмарку, и ты ничего не сможешь сделать. Понятие “дом” означает безопасность. Мой дом — моя крепость, но в данном случае возникла ситуация, когда ты боишься идти домой. Тебе приходится постоянно бояться”.