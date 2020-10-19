Анна и Таави купили новую квартиру, но они даже не могли представить, что их ждет, пишет Eesti Ekspress.
ДОМ УЖАСОВ | Молодая семья купила квартиру мечты в Нымме, но их жизнь превратилась в кошмар
На первый взгляд все выглядело красиво. Анна и Таави (имена изменены — прим.ред.) думали, что нашли именно то, что искали. Добротный деревянный дом в Нымме, три комнаты, веранда, из окна открывается вид на заснеженный сад. Соседи тоже вроде бы спокойные и вежливые люди. По крайней мере, так сказал маклер.
Весной 2016 года семья переехала в купленное жилье. Квартира располагается на втором этаже, состояние хорошее. Анна и Таави лишь поменяли обои в гостиной и отреновировали часть деревянных окон.
Сейчас Таави говорит, что если бы они знали, что их ждет, то ни за что бы не купили эту квартиру. Выяснилось, что предыдущие хозяева не только оставили им эти три комнаты и красивую веранду, но и скандальных соседей снизу.
Таави считает, что попал в западню. “Мы не можем даже продать ее, — сетует мужчина. — Кому нужна такая проблемная недвижимость? Продать квартиру, утаив реальное положение дел? Нет, мне такая плохая карма не нужна”.
Жилье было приобретено у другой молодой пары, Керли и Тобиаса. Им тоже за тридцать, у них тоже есть ребенок и они оба тоже — ценные специалисты. Анна и Таави даже не могли подумать, что вместе с квартирой получат нечто ужасное.
Теперь, четыре с половиной года спустя, их адвокаты Симо Сооло и Мария Мяги-Рохтметс сидят в своем бюро на улице Татари и перебирают содержимое толстых папок.
“На самом деле долевую собственность как форму собственности я не рекомендую. В Нымме много красивых домов, где между соседями конфликт, — говорит Мяги-Рохтметс. — Если это проблемы с качеством строительства, например, если сломался обогреватель, то их можно исправить, а вот от плохих соседей просто так не избавишься. Если у тебя имеется такой очень плохой сосед, то это создаст напряженную атмосферу и в семье. В результате запустится весь процесс, из-за которого вся твоя жизнь пойдет насмарку, и ты ничего не сможешь сделать. Понятие “дом” означает безопасность. Мой дом — моя крепость, но в данном случае возникла ситуация, когда ты боишься идти домой. Тебе приходится постоянно бояться”.
Весной 2018 года Анна и Таави обратились к адвокатам, чтобы потребовать от Керли и Тобиаса снижения цены задним числом. Анна и Таави заплатили за квартиру сто тысяч евро с лишним. По подсчетам эксперта по недвижимости, рыночная стоимость недвижимости с “плохим соседом” на 30-70 % ниже нормальной рыночной цены. Анна и Таави подали иск в Харьюский уездный суд с требованием вернуть им 30% стоимости покупки.
Что же произошло в этом доме?
Адвокат Симо Сооло открывает материалы дела и показывает фото. Ноябрь 2017. Анна стоит в коридоре в светлом пальто, испачканном грязью. В тот день женщина вернулась с ребенком с тренировки, поставила велосипед в сарай, как вдруг из-за сарая выскочил сосед и закричал. Ребенок испугался. Анна сказала соседу, что так делать нельзя, на что тот кинул в нее грязью и облил пивом.
Второй инцидент произошел спустя пару недель, в ноябре. Анна вошла во двор, ребенок сидел у нее спереди в специальной переноске. Вдруг на них с лаем набросилась соседская собака. Самих соседей нигде не было видно.
И таких инцидентов было много.
У Таави и Анны даже не было доступа к водомерам, которые находились у соседей снизу. Также соседи снизу неоднократно таранили их автомобиль своим. Однажды сосед подошел к двери их квартиры с дымящейся веткой в руке. “Не думаю, что он хотел сделать что-то в стиле вуду, но выглядело это странно”, — говорит Таави.
“Однако хуже всего был ежедневный террор, когда вас обливают грязью и матерят при каждой возможности”, — добавляет он.
Согласно материалам дела, Анна и Таави купили квартиру “с целью получить жилье, в котором семья сможет отдыхать, содержать свое личное имущество и чувствовать себя комфортно и безопасно”. Но такого жилья они не получили.
Информации о том, вмешивались ли ранее правоохранительные органы в конфликты между соседями в этом доме, полиция Анне и Таави предоставила только после того, как суд востребовал эти данные для рассмотрения дела. Выяснилось, что за два с половиной года Керли и Тобиас восемь раз обращались в полицию, а также общались с МуПо.
В ссоре всегда были одни и те же стороны: люди, живущие в двух квартирах на верхнем этаже, против семьи, живущей на первом этаже. На втором этаже расположены две квартиры меньшего размера (каждая из составляет четверть долевой собственности), а на первом — одна большая квартира (которая составляет половину половину собственности). На первом этаже живет пара — мужчина и женщина за 40, с детьми и собакой. Оба они занимаются мелким бизнесом.
Проблемная недвижимость
Керли и Тобиас подали в полицию множество заявлений.
Некоторые примеры жалоб:
- В октябре 2014 года сосед угрожал Тобиасу кулаком, кричал и называл идиотом, козлом и другими плохими словами. Трехлетний ребенок Тобиаса все это слышал.
- В марте 2015 года в гостиной и детской Тобиаса и Керли были выбиты окна. Ущерб составил 600 евро.
- В апреле сосед Тобиаса кидал в него камнями и повредил ему плечо.
- В мае сосед кидал камнями по окнам квартиры Тобиаса и Керли.
- В мае 2015 года сосед угрожал Тобиасу и Керли, что каждый день будет бить во дворе их ребенка.
“Все это указывает на то, что речь идет о “проблемной недвижимости””, — говорит присяжный адвокат Мяги-Рохтметс.
“Такую недвижимость можно продать по очень низкой цене и человеку, который сознательно способен нести это бремя и защитить себя. Разумные люди, которые ищут дом для семьи, таких проблем не хотят”, — добавляет Сооло.
Анна и Таави отметили в своем иске, что им была продана вещь с недостатком, и на на время заключения договора купли-продажи Тобиас и Керли скрыли от них информацию о соседях.
Издание попросило Тобиаса и Керли прокомментировать эту историю. Их адвокат Рауль Айнла сказал, что супруги настолько устали от судебных разбирательство, что не хотят говорить.
“Отношения между людьми всегда разные, — отметил Айнла. — Некоторые люди просто не подходят друг другу. Часто бывает так, что в случае конфликта нужно посмотреть в зеркало и подумать, что ты сам сделал не так. При продаже квартиры или части дома продавец не может и не должен давать гарантию, что отношения между соседями будут хорошими”.
Сами так называемые “плохие соседи” тоже отказались от комментариев, сославшись на то, что устали от конфликта. Также они пригрозили судом в случае выхода статьи.
Из беседы с жителями дома стало ясно, что конфликт начался с обычных споров: кто убирает листья и снег и в каких объемах, кто чинит забор, крышу и прочее.
Но самая большая ссора случилась из-за парковок. По мнению проживающей на первом этаже семьи, в саду можно разместить в общей сложности четыре парковочных места: два для владельцев нижнего этажа и по одному для каждой семьи наверху. Однако Тобиас и Керли считали, что можно сделать семь парковочных мест: по два каждой квартире наверху и три в семье снизу. Этот спор дошел до суда уже в 2015 году.
Сейчас идет еще один судебный процесс: соседи Анны и Таави, купившие соседнюю квартиру несколькими месяцами ранее, также требуют снижения цены.
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