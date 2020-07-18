"Дома у маяка": в Ласнамяэ строится уникальный жилой квартал, застройщик не боится кризиса

1Partner Arendus ведёт на земельном участке у таллиннского верхнего маяка строительство нового квартала с 11 зданиями и занимается планированием ещё одного нового проекта застройки — в Пельгуранна.
Эркки Ээремаа, руководитель 1Partner Arendus, сказал, что квартиры в новом квартале, получившем название “Дома у маяка”, продолжали продаваться в разгар пандемии коронавируса и продаются сейчас. “Предлагаемое по разумной цене и расположенное в уникальном месте жильё всегда будет пользоваться спросом, поэтому у нас даже мысли не возникло затормозить строительство”, — сказал Ээремаа.
“В какой-то момент мы пересмотрели все связанные со строительством закупочные цены, но качественные материалы и работа на самом деле стоят сегодня столько же, сколько и раньше”, — сказал Ээремаа по поводу положения на рынке.
“Да, многие застройщики, которые не успели начать строительство до пандемии, поставили проекты на паузу и сейчас стараются сократить складские остатки. С другой стороны, некоторые крупные компании, обладающие достаточным капиталом, считают, что нынешний простой может стать причиной дефицита новостроек, и поэтому запускают новые проекты”, — пояснил Ээремаа и добавил, что население Таллинна, без сомнения, будет продолжать расти в ближайшие годы и это будет способствовать активности рынка недвижимости.
“Из этих соображений мы тоже начали заниматься подготовкой совершенно нового проекта развития на улице Пельгуранна”, — сказал Ээремаа.
1Partner Arendus строит на земельном участке у таллиннского верхнего маяка шесть новых многоквартирных домов, а также проведёт реновацию пяти частных и парных домов времён довоенной Эстонской Республики, в результате там будет создан один из самых уникальных жилых кварталов столицы.
Верхний таллиннский маяк находится на улице Паэ, в районе Маяка. Он был построен в 1835 году, изначально в виде башни с деревянным каркасом. Каменная башня маяка, который работает до сих пор, была построена в 1896 году. Маяк высотой 40 метров находится на высоте 40 метров над уровнем моря.
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