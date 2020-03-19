Экономист: коронавирус уменьшает уверенность на рынке недвижимости

В прошлом году в Таллинне было сдано на 7% меньше квартир и на 1% меньше было выдано разрешений на строительство, чем годом ранее. Запас новых квартир немного снизился в прошлом году. Количество сделок на рынке квартир в Таллинне осталось примерно таким же, как и в прошлом году (9700-9800 сделок). Ипотечный портфель вырос на 7% второй год подряд, а депозиты населения увеличились на 9%. Уверенность домохозяйств в покупке или строительстве жилья снизилась с пикового уровня 2017 года, однако оценка домохозяйствами их финансового положения продолжает расти. Немного меньшее предложение было в хорошем балансе со спросом, но в этом году мы, вероятно, увидим, что рынок недвижимости будет охлаждаться

Страх и ограничения, вызванные коронавирусом, могут усилить нестабильность в домохозяйствах, а рост заработной платы может замедлиться сильнее, чем мы ожидали ранее. Это может снизить спрос и сильно замедлить рост цен на недвижимость или даже понизить их. Тем не менее, мы считаем, что воздействие будет краткосрочным. Большие изменения в статистике первого квартала пока не отражены. По предварительным данным, средний рост цен на квартиры в Таллинне за первые два месяца текущего года составил 6,7%. Из-за чрезвычайного положения осуществление сделок с недвижимостью проблематично. Это приводит к быстрому снижению количества транзакций, которые должны восстановиться после отмены чрезвычайного положения.

Доступность квартир улучшилась в Риге и Вильнюсе

Согласно индексу Swedbank, доступность квартир в Риге и Вильнюсе в четвёртом квартале улучшилась. В Вильнюсе доступность улучшилась в основном благодаря быстрому росту нетто-зарплаты (на 15% в четвёртом квартале). Рост цен на квартиры в четвёртом квартале был самым быстрым в Таллинне, затем следуют Вильнюс (10%) и Рига (6%). В четвёртом квартале самым доступным среди всех балтийских столиц жильё продолжало оставаться в Риге, где на долю квартир советского периода приходится большая доля сделок, а доля новых квартир скромна.

* За основу индекса доступности жилья Swedbank в Балтии взято домохозяйство с доходом, в 1,5 раза превышающим среднюю нетто-зарплату, наметившее покупку квартиры площадью 55 м². Под доступностью понимается ситуация, когда выплаты по 30-летнему ипотечному кредиту на покупку жилья при 15%-ном самофинансировании составляют 30% чистой заработной платы домохозяйства.

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