ЭКСПЕРТ │ А вы знали, что не все ваше имущество в кладовке или подвале может быть возмещено по страховке?

Страховка домашнего имущества включает также кладовку

Если вы застраховали домашнее имущество (например мебель, телевизор и даже смартфон) в рамках страхования жилья, то защита распространяется и на кладовку. “На самом деле страховая защита ограничивается определенной суммой, поэтому следует убедиться, является ли она достаточной для вашего имущества”, — подчеркнула Герту Карбус.

Относящаяся к квартире кладовка должна находиться в том же доме, где и квартира. Если же она находится в отдельном здании, то следует сообщить об этом страховому обществу. В случае частных домов имущество может находиться в сарае, гараже или подвале. Как правило, на пристройки распространяются те же ограничения, что и на кладовки при квартирах.

В случае кладовки страховка возмещает, как правило, 10%-15% от суммы домашнего имущества или определенную фиксированную сумму, например, в пределах 1000-2000 €. “Средняя сумма домашнего имущества составляет 20 000 €, поэтому, например, в случае 10% следует учитывать, что находящееся в кладовке имущество застраховано в размере 2000 €”, — уточнила Герту Карбус. Важно обратить внимание на то, что хранится в подвале, гараже или кладовке, чтобы избежать такой ситуации, когда украденную детскую коляску и рабочие инструменты оплатит страховка, а профессиональный велосипед и дорогие зимние шины останутся без возмещения.