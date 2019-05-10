ЭКСПЕРТ | Качество воздуха в квартирах панельных домов можно улучшить без больших затрат

Член правления Pindi Kinnisvarahaldus Элари Удам заметил, что внутренний климат, то есть качество воздуха во внутренних помещениях панельных домов, резко ухудшился после того, как в зданиях, где согласно проекту стояли окна с деревянными рамами, были установлены воздухонепроницаемые стеклопакеты.

“Более толковые товарищества сразу же обратили внимание также и на необходимость вентиляции, однако в Эстонии все еще есть тысячи квартир, в которых семьи до сих пор живут в душной атмосфере”, — добавил он.

“Если не хватает денег для выполнения реновации здания, то проблемы внутреннего климата можно решить посредством установки в стеклопакетах клапанов вентиляции. Убедительно рекомендую всем подумать об этом, поскольку тесная связь между качеством воздуха и здоровьем людей уже давно нашла свое подтверждение”, — подтвердил Удам.

Фото: Мадис Вельтман

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