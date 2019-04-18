ЭКСПЕРТ | Как быстро продать недвижимость: 5 полезных советов

Общайтесь открыто и будьте гибкими

Продажа начинается уже с первого телефонного разговора или электронного письма. Дайте потенциальному покупателю обзор продаваемой недвижимости, кратко представьте ее плюсы и минусы. В объявлении невозможно описать все, что интересует покупателя. Краткое знакомство даст ему лучшую картину и поможет решить, идти знакомиться с домом или квартирой поближе или нет.

Будьте гибкими, если это возможно, пытайтесь показывать имущество также по вечерам и в выходные дни. Старайтесь всегда быть доступными по телефону или перезвонить, если в данный момент не можете ответить. То же действует и в отношении электронного письма: отвечайте при первой возможности.

