Для обычного человека соприкосновение с Налоговым департаментом ограничивается, в основном, надеждами получить возврат с оплаченного подоходного налога после подачи налоговой декларации. Изменение принципа учёта не облагаемого налогом дохода обязывает очень внимательно следить за своими финансовыми поступлениями и уметь делать их прогнозы. Как избежать неприятных сюрпризов при продаже недвижимости, рассказывает консультант-маклер Lahe Kinnisvara в Тарту Наталья Шойс.
ЭКСПЕРТ │ Как избежать уплаты подоходного налога при продаже недвижимости?
Много вопросов вызывает так называемый скрытый налог на недвижимость, что более простыми словами означает, что к доходу причисляется и прибыль, полученная от продажи недвижимости.
Любой доход, полученный на основе договора в соответствии с Законом об обязательственном праве, то есть плата за услуги, доход от предпринимательства, прибыль от отчуждения имущества, доход с аренды, лицензионный платеж, интрессы, дивиденды, налогооблагаемая пенсия, пособия, стипендии, премия, компенсация или другой доход необходимо учитывать при расчёте не облагаемого налогом минимума. Это всё вдобавок к зарплате и другим выплатам.
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Для того, чтобы избежать неприятных сюрпризов в виде доплачиваемого подоходного налога, необходимо помнить некоторые простые правила:
- Продажа недвижимости не облагается налогом в том случае, если эта недвижимость использовалась как основное место жительства.
- Освобождением от налогов не пользовались последние два года.
- Произведённые расходы и инвестиции можно вычесть из прибыли по формуле: стоимость — расходы на приобретение — расходы, связанные с продажей = облагаемая налогом прибыль. При этом все расходы, связанные с приобретением, должны быть задокументированы.
- Если в течение двух лет человек продает более одного жилья, то налогом не облагается только первая сделка.
На сайте Налогового департамента можно найти много примеров различных сделок, приведём некоторые пункты с пояснениями.