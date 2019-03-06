ЭКСПЕРТ │ Как избежать уплаты подоходного налога при продаже недвижимости?

Много вопросов вызывает так называемый скрытый налог на недвижимость, что более простыми словами означает, что к доходу причисляется и прибыль, полученная от продажи недвижимости.

Любой доход, полученный на основе договора в соответствии с Законом об обязательственном праве, то есть плата за услуги, доход от предпринимательства, прибыль от отчуждения имущества, доход с аренды, лицензионный платеж, интрессы, дивиденды, налогооблагаемая пенсия, пособия, стипендии, премия, компенсация или другой доход необходимо учитывать при расчёте не облагаемого налогом минимума. Это всё вдобавок к зарплате и другим выплатам.

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