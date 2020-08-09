Эксперт: на рынке недвижимости царит оптимизм вперемежку с пессимизмом

Ежемесячно измеряемый Эстонским институтом конъюнктуры индикатор чувства уверенности потребителей в июне понизился до уровня -22 и в июле — до уровня -15 (средний исторический показатель составляет -7). В последний раз столь низкий уровень был зафиксирован в 2012 году.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что основное влияние на понижение индикатора оказывает озабоченность населения с вязи с экономической ситуацией в стране и резкое застопорившиеся планы приобретения товаров длительного пользования.

“Как это ни удивительно, но результаты не отражают особой обеспокоенности людей относительно финансовой ситуации в собственной семье”, — сказал он.

“Лето 2020 года можно назвать исключительным вследствие проявления полярных эмоций — есть люди, верящие в то, что худшее позади, но есть и те, кто уверен в том, что реальные экономические проблемы пока еще до нас не дошли”, — пояснил Сооман.

“Для сектора недвижимости подобные колебания означают, что на рынке заключается меньше сделок, поскольку уверенность многих людей в завтрашнем дне пошатнулась. Кто из них, в конце концов, окажется прав, покажет время, поскольку прогнозирование по-прежнему остается достаточно неблагодарным занятием”, — добавил он.

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