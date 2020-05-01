Эксперт: осенью для многих владельцев недвижимости наступят тяжелые времена

Действительно сложные времена на рынке недвижимости наступят осенью или зимой, когда станут истекать сроки платежных отпусков по жилищным кредитам, взятых собственниками недвижимости, прогнозирует LVM Kinnisvara.
"Уже сейчас ясно, что этот кризис — не краткосрочный, — говорит член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. — У многих людей их доходы не восстановятся, в отличие от обязательства по выплате кредита”.
Платежный отпуск по жилищному кредиту предоставляется, как правило, на срок от шести до двенадцати месяцев. Таким образом, осенью и зимой в продажу начнет поступать жилье, владельцы которого не смогли справиться с обязательствами. “К сожалению, у многих людей после чрезвычайного положения ситуация не улучшится. Для людей, занятых в сфере туризма, развлечений, гостиничного бизнеса кризис продлится все лето, после чего последует традиционное межсезонье”, — аргументирует эксперт.
По его словам, пока продавцы не готовы существенно снижать цены, но покупатели уже не согласны отдавать столько, сколько отдавали ранее. “В связи с этим существенно сократилось и количество сделок, за чем непременно последует падение цен. Никто из застройщиков не хочет стать тем, кто первым подтолкнет этот снежный ком”, — отмечает Саксинг.
“Скорее всего, сначала они будут прилагать к новыми квартирам что-то бесплатное, например, парковочное место, кладовку или кухонную мебель. Но покупателя все-таки оживляет именно более низкая цена”, — резюмирует он.
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