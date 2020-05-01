Эксперт: осенью для многих владельцев недвижимости наступят тяжелые времена

"Уже сейчас ясно, что этот кризис — не краткосрочный, — говорит член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. — У многих людей их доходы не восстановятся, в отличие от обязательства по выплате кредита”.

Платежный отпуск по жилищному кредиту предоставляется, как правило, на срок от шести до двенадцати месяцев. Таким образом, осенью и зимой в продажу начнет поступать жилье, владельцы которого не смогли справиться с обязательствами. “К сожалению, у многих людей после чрезвычайного положения ситуация не улучшится. Для людей, занятых в сфере туризма, развлечений, гостиничного бизнеса кризис продлится все лето, после чего последует традиционное межсезонье”, — аргументирует эксперт.

По его словам, пока продавцы не готовы существенно снижать цены, но покупатели уже не согласны отдавать столько, сколько отдавали ранее. “В связи с этим существенно сократилось и количество сделок, за чем непременно последует падение цен. Никто из застройщиков не хочет стать тем, кто первым подтолкнет этот снежный ком”, — отмечает Саксинг.

“Скорее всего, сначала они будут прилагать к новыми квартирам что-то бесплатное, например, парковочное место, кладовку или кухонную мебель. Но покупателя все-таки оживляет именно более низкая цена”, — резюмирует он.

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