Эксперт: паника из-за коронавируса достигла рынка недвижимости очень быстро

Хотя статистика сделок и цен на рынке недвижимости за март еще не доступна, при просмотре предложений видно, что цены на рынке уже упали на 10%, рассказал dv.ee партнер бюро недвижимости Uus Maa Мика Саксдорф.
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“Упадут ли и на сколько цены? Стоит арендовать или покупать?” — назвал Саксдорф основные вопросы клиентов. “К сожалению, мы не знаем ответов на все вопросы, и, к сожалению, нет статистики, как изменилось число сделок и их стоимость”, — сказал он, отметив, что некоторые тренды все же заметны.
Например, по его словам, в последние недели реже демонстрируются объекты, производится меньше оценок и сделок, а некоторые сделки были отменены.
По его словам, на данный момент на рынке недвижимости цены предложения упали на 10%. Как сказал Саксдорф, удар в первую очередь пришелся на владельцев коммерческих площадей.
Но все же, по словам Саксдорфа, в этот раз события 2009 года не повторятся.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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