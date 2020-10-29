Эксперт по недвижимости: пенсионная реформа спасет многих людей от потери жилья

“Ты сможешь вывести деньги в размере платежей по кредиту за год или два. Или деньги на еду. Для меня это парадоксально. Эти деньги копились годами для обеспечения будущего, а теперь люди получили возможность в одночасье все потратить. Все боялись — и не безосновательно — , что люди спустят эти деньги на путешествия и электронику. Но в сегодняшней ситуации, когда выросла безработица и люди испытывают экономические трудности, это может стать для некоторых спасительной соломинкой, хоть и одноразового использования”, — отмечает эксперт.

По его словам, многие говорят, что следующий год будет очень сложным как для экономики Эстонии, так и для мировой экономики в целом.

“Надеемся, что деньги будут использовать те, кому они действительно нужны. Это непопулярное с экономической точки зрения решение может стать козырем в руках людей, принявших его. Но они не могут присвоить эту заслугу себе. Это просто стечение обстоятельств”, — добавил Сооман.

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