Эксперт по недвижимости рассказал, что дала жителям Эстонии пенсионная реформа

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что, к сожалению, не все сектора достигли фазы выхода из кризиса и безработица временно может даже расти. “Если во время предыдущего финансового кризиса у многих тысяч людей деньги попросту закончились, а сбережения были буквально “вытянуты” из них, то на этот раз накопленная во второй пенсионной ступени сумма может оказаться достаточно эффективным спасательным кругом для сохранения своего жилья. У одних на пенсионном счету набралось 3 000 евро, у других — 20 000 евро, однако в крайне сложные времена для того, чтобы попросту выжить, порой бывает достаточно всего пары тысяч евро. Это позволит снова стать на ноги и не увязнуть в спирали быстрых кредитов”, — отметил Сооман.

“С другой стороны, для тех, кому удалось без потерь выплыть в сложившейся на сегодняшний день ситуации, впервые открылась возможность самостоятельно инвестировать свои накопления. Одни люди покупают недвижимость, другие вкладывают в образование детей, однако реальность такова, что никогда прежде одновременно такое большое количество людей не получало доступ к такому большому количеству свободных денег”, — признался Сооман.

“Главное, чтобы люди не пошли со своими пенсионными деньгами на рынок криптовалюты или в казино, да и магазин электроники также, безусловно, не является самым разумным выбором”, — добавил Сооман.

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