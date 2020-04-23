Эксперт по недвижимости: время продавцов прошло. Теперь покупатель — король!

“Чем дальше, тем чаще мы видим, насколько с каждой неделей все труднее и сложнее идет процесс продажи собственности. При этом вовсе не наблюдается нехватка заинтересованных покупатели, которые активно посещают объекты продаж, однако сделок становится все меньше и меньше. Желающим что-то продать сейчас стоит учитывать, что придется серьезно поторговаться, поскольку покупатели изучают все конкурирующие предложения и покупают у тех, кто предложил лучшую цену”, — заметил член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

“Сегодня еще рано говорить о каких-либо конкретных показателях понижения цен, но ясно одно: образно говоря, ’срок годности’ указанных на порталах недвижимости старых цен уже миновал”, — добавил Сооман.

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