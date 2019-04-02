ЭКСПЕРТ │ Подводные камни старого фонда: так ли уж выгодно покупать более дешевые квартиры

Цена покупки новой квартиры выше, чем старой, но жить в новой квартире в итоге выгоднее. Сравним, например, две двухкомнатные квартиры. Одна из них находится в квартале новой застройки “Кодулахе”, в доме на ул. Лахепеа, 7, имеет площадь 46 м² и стоит 2391 евро за квадратный метр; вторая в том же районе, но в старом доме, на Пельгуранна, 13, площадью 37,1 м² и по цене за квадратный метр 1752 евро.

Очевидно, что расходы на приобретение квартиры в старом здании ниже, но разница в погашении кредита не столь значительна. При условии, что кредит берется на 30 лет, с 20% первоначальным взносом и процентной ставкой 2,5, платеж по кредиту на новую квартиру в этом случае составит 345 евро, на старую — 205 евро в месяц. Если согласовать квадратные метры, то в старом доме, при той же цене квадратного метра, платеж по кредиту за 46 м² составил бы 255 евро в месяц.

Но сравним также коммунальные платежи. Дом на Лахепеа, 7, благодаря тройным стеклопакетам, водяному отоплению пола и вентиляции с рекуперацией тепла, является зданием с классом энергоэффективности В. В первые шесть месяцев этого года средняя стоимость коммунальных расходов (без учета потребления воды и электроэнергии в квартире) составляла 1,0 евро за квадратный метр.

Многоквартирный дом на Пельгуранна, 13, построен в 1961году, или 57 лет назад, не реновирован, класс энергоэффективности здания G. В первом полугодии ежемесячные коммунальные платежи там составляли в среднем 2,15 евро за квадратный метр, то есть были более чем в два раза выше, чем в новом доме.