ЭКСПЕРТ │ Подводные камни старого фонда: так ли уж выгодно покупать более дешевые квартиры

Потенциальные покупатели квартир предпочитают новые разработки, но иногда из-за более низкой покупной цены они делают выбор в пользу старого жилого дома. Но если включить в сравнение цен коммунальные услуги, то квартира в новом доме в более длительной перспективе окажется, конечно же, лучшим выбором.
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Цена покупки новой квартиры выше, чем старой, но жить в новой квартире в итоге выгоднее. Сравним, например, две двухкомнатные квартиры. Одна из них находится в квартале новой застройки “Кодулахе”, в доме на ул. Лахепеа, 7, имеет площадь 46 м² и стоит 2391 евро за квадратный метр; вторая в том же районе, но в старом доме, на Пельгуранна, 13, площадью 37,1 м² и по цене за квадратный метр 1752 евро.
Очевидно, что расходы на приобретение квартиры в старом здании ниже, но разница в погашении кредита не столь значительна. При условии, что кредит берется на 30 лет, с 20% первоначальным взносом и процентной ставкой 2,5, платеж по кредиту на новую квартиру в этом случае составит 345 евро, на старую — 205 евро в месяц. Если согласовать квадратные метры, то в старом доме, при той же цене квадратного метра, платеж по кредиту за 46 м² составил бы 255 евро в месяц.
Но сравним также коммунальные платежи. Дом на Лахепеа, 7, благодаря тройным стеклопакетам, водяному отоплению пола и вентиляции с рекуперацией тепла, является зданием с классом энергоэффективности В. В первые шесть месяцев этого года средняя стоимость коммунальных расходов (без учета потребления воды и электроэнергии в квартире) составляла 1,0 евро за квадратный метр.
Многоквартирный дом на Пельгуранна, 13, построен в 1961году, или 57 лет назад, не реновирован, класс энергоэффективности здания G. В первом полугодии ежемесячные коммунальные платежи там составляли в среднем 2,15 евро за квадратный метр, то есть были более чем в два раза выше, чем в новом доме.
Если бы квартиры были равными по площади, обе по 46 м², то коммунальные расходы в квартире на Лахепеа, 7, составили бы в среднем 46 евро, тогда как в квартире на Пельгуранна, 13, они равнялись бы 98,9 евро в месяц. За год — соответственно 552 и 1186,8 евро. Вместе с платежом по кредиту стоимость квартиры в новом доме составила бы 391, а в старом — 353,9 евро в месяц.
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В старых домах обязательно должны учитываться потребности в большем ремонте. До принятия решения о покупке нужно выяснить, заменены ли в доме электропроводка, водопроводные и отопительные трубы, окна, крыша, утеплен ли дом или когда планируется это сделать, в каком объеме нужно брать кредит. Если берется кредит на ремонт многоквартирного дома, это может увеличить ежемесячные коммунальные платежи на несколько десятков евро.
Если начать ремонтировать старую квартиру, уже живя в ней, нужно считаться с длительными неудобствами, самое большое из которых — распространяющаяся повсюду пыль. Вынесенная из комнаты мебель ограничивает свободу движения, ее надо накрывать, в доме царит жуткий беспорядок. Если в туалете или ванной требуется замена труб, этими помещениями какое-то время нельзя будет пользоваться.
В районах старых домов все более серьезной проблемой становится нехватка парковочных мест, поэтому конкретное парковочное место возле дома ценится все больше и, безусловно, стоит инвестиций. В новом фонде в дополнение к парковочному месту можно также приобрести кладовую, держать велосипеды на запирающейся решетчатой парковке и пользоваться зарядкой для электроавтомобиля.
Яна Коот, маклер бюро недвижимости Arco Vara
Фото: Мадис Вельтман
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