ЭКСПЕРТ │ Таллинн серьезно повлиял на резкое падение цен на недвижимость

В феврале уровень цен заключенных в Таллинне сделок понизился на 2,4 процента.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что на снижение индекса повлияло также количество заключенных в Таллинне сделок, которое на этот раз оказалось значительно меньше обычного. “Для столицы 709 сделок с квартирной собственностью в месяц — это непривычно низкая цифра. В будущем подобный показатель численности сделок, по всей видимости, и станет новой “нормальностью”, поскольку на рынок выходит все меньше представителей платежеспособного нового поколения”, — констатировал Сооман.

По корригированным сведениям еще в январе индекс Pindi достигал 1498 €/м², и если в этом же месяце в индексированных городах были заключены 1162 сделки с квартирной собственностью, то в феврале количество таких сделок составило 1150.

Для сравнения — в 2018 году в индексных городах была совершена 1201 сделка с квартирной собственностью.



При сопоставлении с пиком цен, отмеченным в декабре 2018 года, индекс находится на 5,7 процента ниже. По сравнению с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi расположен на 130 процентов выше.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем десятилетней истории.

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