ЭКСПЕРТ │ В списке городов-лидеров пополнение! Обзор цен по сделкам с квартирной собственностью

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что уровень цен в Курессааре не является неожиданным сюрпризом, поскольку Сааремаа — популярное место летнего отдыха. Кроме того, местное предпринимательство успешно развивается. “Чем богаче предприятия, тем благополучнее жизнь работающих на нем людей, а учитывая трудолюбие островитян, не удивительно, что их продукция и услуги сохраняют очень высокую конкурентоспособность. Активная экономическая жизнь находит отражение также и в ценах на недвижимость, поскольку на Сааремаа становится все больше людей, которые могут позволить себе приобрести жилье в престижном месте и в хорошем состоянии”, — признал Сооман.

Цены на квартиры в уездных центрах (+ Нарва и Кохтла-Ярве)

Средний показатель за последние 3 месяца (данные за май)



Источник: Pindi Kinnisvara, Земельный департамент

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